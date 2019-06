AMLO acumula más homicidios dolosos con arma que Peña al inicio de gobierno

Al cumplirse seis meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente, los homicidios dolosos con arma de fuego se duplicaron en comparación con el mismo periodo del ex mandatario Enrique Peña Nieto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De diciembre de 2012 a mayo de 2013, este delito registró cinco mil 61 carpetas de investigación y en el mismo lapso del mandato de López Obrador los expedientes alcanzaron los 10 mil 258 a nivel nacional.

En el mismo periodo de referencia, el robo a transportista con violencia subió 206%, alcanzando cinco mil 570 expedientes contra los mil 817 en los primeros seis meses del sexenio anterior y en cuanto al incremento de robo a este sector sin violencia fue de 40%, llegando a 744 incidentes contra los 531 anteriormente registrados.

Las denuncias por el delito de violación alcanzaron 18.5%, al pasar de siete mil 731 a siete mil 982, entre sexenios; por abuso de confianza 3.7%, de 11 mil 416 a 11 mil 843 expedientes.

Lo positivo

Dentro de la comparativa se encontró también que el delito de robo en casa habitación con violencia se redujo en 59%, al pasar de seis mil 25 carpetas abiertas por este tema a tres mil 770 en los primeros seis meses del sexenio del fundador de Morena.

Mientras que el mismo delito pero sin violencia bajo 36%, quedando en 36 mil 774 contra los 50 mil 77 denuncias registradas en el periodo del priista; en cuanto al secuestro se redujo 15.2%, de los 807 expedientes a los 700 contabilizados en en el mandato vigente.

Al respecto, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas comentó que aunque los escenarios políticos del inicio de sexenio de Peña Nieto con el de López Obrador son distintos y el comportamiento de los delitos es progresivo; la estrategia que se ha implementado por parte de las últimas administraciones en materia de seguridad es la misma.

"Está teniendo militarización, concentración de la fuerza, reacción por encima de la prevención, desmantelamiento de ciertas instituciones, combate a los capos. La Guardia Nacional se estrena siendo una idea y no una realidad, hasta el momento lo que sabemos de los elementos que están desplegados es que pasaron por siete semanas de capacitación, o sea nada, además de que no hay protocolos nuevos", explicó.

En una entrevista con Publimetro dijo que se requiere combatir la impunidad y trabajar en la procuración de justicia, tema en el que no se ha invertido nada, por el contrario los recortes han sido en prevención, procuración de justicia y combate a los delitos. Por lo que reprochó que la administración federal este invirtiendo sólo 0.96% del PIB, lo que representa 10% menos que en el sexenio pasado.

Lo anterior, cuando, dijo, países integrantes de la OCDE destinan entre 1.7 y 3% de su PIB, es decir, el doble o hasta cuatro veces más que el país y ninguno de ellos tienen la crisis que se registra en las 32 entidades.

"Si queremos ser serios y no simular México debe pasar por lo menos al 3% del PIB y con los recortes en búsqueda de personas y antisecuestro, las cosas sólo pueden empeorar. Hoy el Plan Nacional de Desarrollo no es una estrategia, la Estrategia Nacional de Seguridad no lo es, el Plan Nacional de Seguridad tampoco y entre ellos se contradicen, en un documento habla de 50% homicidios, en otro habla de 15% menos en estrategia de victimización, incluido el homicidio y la diferencia en términos de cantidad de delitos es sorprendente", comentó.

La proyección

Las cifras cobran relevancia a un año de que el político tabasqueño se impusiera en la jornada electoral del pasado 1 de julio de 2018, con más de 30 millones de votos que le dieron la victoria histórica que inició con la llamada "cuarta transformación del país".

Este domingo, en el Campo Militar Marte, el mandatario echó a andar oficialmente la Guarda Nacional, nuevo cuerpo de seguridad con el que busca combatir los altos niveles de inseguridad en que se encuentra el país.

Ante este panorama, López Obrador, proyectó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que su administración logrará reducir a la mitad la incidencia delictiva en todo el territorio nacional en cinco años, con lo que este flagelo de "la delincuencia organizada estará reducida y en retirada".

"Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros; robo de vehículos y a casa habitación, asalto en las calles, en el transporte público y otros– se habrán reducido en 50% en comparación con los de 2018", establece el documento.

Además de que aseguró que para ese periodo México habrá dejado de ser "la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos".

Errónea estrategia

El secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Francisco Torres Landa, aseguró que estas cifras son el resultado de una combinación de recortes presupuestales a machetazos y una cadente manera de atender los problemas, situación que ha generado un descontrol en las tareas y por lo tanto un mayor espacio para que la delincuencia haga de las suyas.

¿Cuál es la opinión sobre estas cifras?

–Nos preocupan pero no nos deben sorprender. Lo que hemos visto en estos seis meses, o 12 meses –según se quiera ver– es que hay una enorme improvisación que contra las grandes deficiencias en materia de inseguridad es fácil advertir que los resultados serán el empeoramiento de lo que ya era un problema grave. Hasta ahora la autoridad ha brillado por su ausencia, ha hecho este recorte indiscriminado y las capacidades de las autoridades se están viendo mermadas, si a eso le agregas que hoy se echa a andar la Guardia Nacional, que va a ser otro enorme dispendio de recursos sin que haya diagnóstico de que las cosas puedan mejorar. Se trata de más de lo mismo; militarizar la seguridad pública y olvidar que lo importante es ir a las mismas causas de la impunidad.

¿La Guardia Nacional no abonara al combate a la inseguridad?

–No se están atacando las causas, están dándole vueltas a ver si encuentran algo mejor, lo único que han hecho es tener un cuerpo con capacidades táctica para reprimir y atender emergencia, no con talento de prevención y de investigación que es lo que se requiere para que la seguridad pública mejore. En la medida en que no puedas procesar a los presuntos delincuentes y obtengas sentencias condenatorias, el resultado no puede ser satisfactorio y yo no veo los protocolos de actuación para que el sistema penal acusatorio dé resultados. Lo que vimos fue un show de fuerzas, de dispendio de recursos y clara visión de militarizar la seguridad pública porque hubo cero mando civil, en prevención y generación de prevención, procesamiento de datos que sirva para alimentar al sistema penal.

¿Qué se tendría que hacer?

–El país está sobre diagnosticado, aquí tristemente no requieres de una tarea muy complicada para saber qué es lo que está pasando y lo que se tiene que hacer. Lo triste del caso es que a pesar de la recomendaciones y los resultados de estudios que han tomado lustros y décadas las autoridades apuestan a tomar las riendas con una mayor violencia y militarización. Tendrías que empoderar a las policías civiles; mejorar las capacidades de las policías municipales para tener interacción directa con las fiscalías; avanzar en eliminar la prohibición de drogas con los que se quitaría el poder económico a la delincuencia organizada y apostarse a la prevención de delitos.

