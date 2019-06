Tormenta Tropical Barbara se forma frente a las costas de México

Una nueva tormenta tropical se formó frente a las costas de Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estimó que Barbara alcanzará fuerza de huracán; sin embargo, no tocará tierra.

Al respecto, la Conagua dio a conocer que el desplazamiento de Barbara se aleja de las costas nacionales sin afectar al país.

La tormenta tropical estaba centrada unos mil 370 kilómetros al sur del extremo de la península de Baja California y se dirigía con rumbo oeste-noroeste hacia aguas abiertas del Pacífico a 26 kilómetros por hora.

Tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, pero el Centro Nacional de Huracanes pronostica que alcanzará fuerza de huracán el próximo martes.

Satellite wind data indicate a low pressure area southwest of Mexico is producing tropical-storm-force winds but does not yet have a closed circulation. Additional development is expected and the system is likely to become a tropical storm later today. https://t.co/Oy8uof9ldM pic.twitter.com/YBDmjT347u

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) June 30, 2019