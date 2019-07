Se llegó a un acuerdo con la Policía Federal, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un acuerdo con los elementos de la Policía Federal inconformes que se manifestaron en diversos puntos de la Ciudad de México.

“Se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía Federal. Agradecerle mucho a la gente, a los ciudadanos, porque ellos son los que nos ayudan con su participación, no se sostiene ningún movimientos si no hay apoyo, respaldo, del ciudadano”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador criticó la actitud de los federales que protestaron ‘sin fundamento’ y agredieron a la coordinadora operativa de la Guardia Nacional (GN), Patricia Rosalinda Trujillo Mariel.

“En encuestas, en mediciones se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal, no se vio bien, sobre todo la agresión a mandos y la agresión a una mujer más lo de las tomas de carreteras de calles eso no fue bien visto”, sostuvo.

No descalifica a todos

El mandatario aclaró que no se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal para empezar, porque todos tienen derechos de manifestación de expresión y además porque algunos actuaron en base a la desinformación.

“También hubo mano negra, sin duda, manejo en redes sociales con bots, miles de bots, de cuentas hechas por empresas que tienen esa ocupación, que se dedican a eso como mercenarios de las redes”, dijo.

No obstante, destacó que “la gente esta muy despierta, como nunca, es un fenómeno increíble, pueden montar una campaña e inundar las redes con mensajes en contra y con la utilización de robots y no pasa, no tienen buenos resultados”.

‘Ninis’ no ganan más que Guardia Nacional

Por otra parte, el presidente aclaró que los participes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, “que despectivamente algunos llaman ‘ninis’” no ganan más que los elementos de la Guardia Nacional.

“Es mentira. Un elemento, un miembro de la Guardia Nacional va a ganar 19 mil pesos mensuales de entrada, el que va a recibir menos 19 mil y las prestaciones, la seguridad social”, puntualizó.

Denuncio que todas son campañas de calumnias, ‘pero resultaron bien las cosas’ con la Policía Federal.