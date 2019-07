Ex trabajadores de Notimex exigen a AMLO liquidación al 100%

Trabajadores que fueron despedidos de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), reiteraron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las exigencias planteadas hace unos días: reinstalación en nuestras fuentes laborales o liquidación del 100% de nuestros salarios y prestaciones, acuerdo con el Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo, así como el pago del Fondo de Ahorro.

"Consideramos que es mentira el argumento de la austeridad republicana y el recorte por "ahorros", cuando han despedido a personal con amplia experiencia y son sustituidos de inmediato por trabajadores que desconocen la profesión, donde impera el amiguísmo y así se demuestra en los continuos errores que se han publicado en fechas recientes", señalaron.

A través de un comunicado, aseguraron que a un mes de haber llegado a dirigir la agencia, Sanjuana Martínez ya realizó un viaje a China y pretendía hacerlo también a Rusia, Bulgaria y nuevamente regresar a China, por lo que el argumento de austeridad no concuerda.

"Entonces nos preguntamos, ¿a caso ella queda exenta de la austeridad realizando viajes al extranjero, que ni el presidente de la república realiza?", cuestionaron.

Además, expresaron su preocupación por los constantes enfrentamientos que ha sostenido en redes sociales la señora Sanjuana Martínez con diversos periodistas, columnistas, escritores y medios de comunicación, que también ha repercutido en la credibilidad de la agencia de y la cancelación de contratos por parte de clientes que por muchos años fueron suscriptores de Notimex.

"La directora general está más preocupada por sus pleitos personales, descalificarnos, por inventar bots, calificarnos de terroristas, golpeadores y sicarios editoriales y gremiales para satanizar a los trabajadores sindicalizados y de honorarios, quienes por muchos años entregaron su dedicación a dicho medio de comunicación".

Por lo que reiteraron: "no somos bots, no somos terroristas del sindicalismo, no somos golpeadores de Notimex y de la Cuarta Transformación, somos madres y padres de familia despedidos de manera injustificada por Sanjuana Martínez Montemayor. No somos 14 somos muchos más de cien los trabajadores despedidos que continuaremos en la lucha por defender lo que por ley nos corresponde. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento por difundir esta información que es real, somos de carne y hueso, no somos bots, ni aviadores ni parientes de ningún líder sindical, ni golpeadores, somos víctimas de Sanjuana Martínez y su interpretación de la Cuarta Transformación".

