Tuve diferencias con Carlos Urzúa, reconoce López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tuvo diferencias con el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, quien renunció este martes a su cargo.

“Yo tuve diferencias con él, lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación y aquí no se oculta nada, no es de que salió del Gobierno por motivos de salud, no, es que es un hombre con criterios como nosotros y tenemos discrepancias”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Mencionó que, entre otras cosas, hubo diferencias por el Plan Nacional de Desarrollo y en el manejo de la Banca de Desarrollo que encargó a Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, con quien también señaló que Urzúa tuvo discrepancias notorias.

Por otra parte descartó que el ex titular de Hacienda tuviera conflicto con Raquel Buenrostro Sánchez, Oficial Mayor de Hacienda, aunque señaló que muchos sí la ven "con malos ojos" porque ella es la responsable de los ahorros que pretende generar su gobierno.

Sin embargo, confirmó que sí hubo diferencias con Germán Martínez, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la directora del SAT Margarita Ríos-Farjat.

Todo lo anterior, respondiendo al cuestionamiento sobre el conflicto de interés que mencionó Carlos Urzúa en su carta de renuncia donde también sostuvo que le resultó “inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública motivado por personajes influyentes del actual gobierno”.

No hay problemas económicos

El mandatario reveló que Carlos Urzúa le planteó dar a conocer su renuncia hasta el día sábado “pensando en que se podía generar un problema económico financiero de ajustes en los mercados”, planteamiento que AMLO rechazó.

“Dije no, parte del cambio es también que actuemos de otra manera, los mercados son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia, saben los financieros, tienen mucha información, más de lo que se imagina uno”, indicó.

Reconoció que “sí hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso esta fortachón, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando porque hay finanzas publicas sanas”.

“Tenemos buena recaudación, hay un manejo de presupuesto ordenado, no hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos deficit, no esta creciendo la deuda, no hay inflación – al contrario ha bajado la inflación- entones estamos bien”, dijo.

El gobierno continúa su marcha

López Obrador afirmó que como en otras transformaciones ‘hay reajustes’, pero esta vez la diferencia es por la vía pacífica y su gobierno en cuestión económica no será la misma a la del periodo neoliberal que ‘fue un fracaso’.

“Lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problema porque ya no somos nosotros los fundamentales, no somos los hombres y las mujeres los más importantes sino el proceso de transformación que esta echado andar. Antes de que tenrmine el año queremos dejar sentadas las bases para la Cuarta Transformación y vamos de prisa”, refirió.