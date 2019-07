Por callar ante corrupción, Financial Times debe disculpas a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el diario Financial Times debe de ofrecer disculpas al pueblo de México, porque se quedó callado mientras se imponía la corrupción en el país.

“Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo a las llamadas reformas estructurales y estoy esperando que ofrezcan disculpas”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, López Obrador agregó: “Podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no son profesionales”.

Esto, luego de que fuera cuestionado en su habitual conferencia matutina sobre la publicación del diario, en donde manifiesta la incertidumbre económica que han puesto en alerta a los mercados.

El origen: la salida de Urzúa

Toda la polémica en materia económica surge de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En su carta al presidente, el ex funcionario federal denunció “la toma de decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Por lo anterior, el Financial Times señaló que, tras la salida de Carlos Urzúa de hacienda, el mandatario debía abrir los ojos y dejar de confiar en los datos para afrontar la realidad económica que vive México.

“El presidente debe demostrar que escuchará los consejos del señor Herrera (nuevo titular de la SHCP) y le dará espacio para restablecer la credibilidad en los mercados”, señala el diario.

Cabe destacar que este miércoles, López Obrador manifestó que Arturo Herrera, a quien nombró sustituto de Carlos Urzúa, será fácil de convencer, ello, ante la discrepancia que hubo entre ambos sobre la construcción de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco.

“Es fácil de convencer que hace falta la refinería de Dos Bocas, no sólo porque dependemos de la compra de gasolinas sino porque tenemos que se5r independientes, no estar a expensas de intereses hegemónicos, la refinería de Dos Bocas no sólo va a producir gasolina nos va a permitir ser más libres e independientes”, dijo.

En marzo pasado, Arturo herrera reveló que la construcción de la nueva refinería sería pospuesta para enfocar esos recursos al fortalecimiento de Pemex, lo que fue desmentido después por López Obrador.

