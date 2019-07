Rechaza AMLO hablar de Urzúa; “estamos levantando al país”, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hablar sobre el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, sobre la entrevista que le hizo la revista Proceso.

"No he tenido tiempo porque estamos levantando no sólo el sistema médico que estaba completamente por los suelos, sino levantando al país, porque imperaba, reinaba, la corrupción y eso es lo que más nos preocupa y ocupa”, señaló.

Al ser cuestionado a su salida del Hotel Plaza Uruapan, Michoacán, para ir a su evento en Buenavista, dijo que mañana en su conferencia matutina hablará de otros temas: “de la política o de la politiquería”.

Este domingo, el mandatario visitará el Hospital Rural de Buenavista Tomatlán y el Hospital Rural de Buenavista Coalcoman de Vázquez, para exponer su plan de atención médica y medicamentos gratuitos.

Urzúa no estuvo de acuerdo en la cancelación del NAIM

Tras su salida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa explicó a Proceso algunos detalles de su carta de renuncia como la improvisación en algunas decisiones del gobierno federal, así como conflicto de intereses en el gobierno y la imposición de funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública.

En la entrevista publicada señaló que el principal conflicto de interés de este gobierno se llama Alfonso Romo, quien nombró a los nuevos titulares del Sistema de Administración Tributaria y la banca de desarrollo.

"Es verdad que aun cuando Romo trató de usar su influencia para apoderarse de las secretarías de Hacienda y de Economía, el presidente no lo dejó. Pero sí pudo imponer a Margarita Ríos-Farjat en el SAT y a Eugenio Nájera en Nafinsa y Bancomext. Este último ha sido desde siempre su mano derecha en el sector empresarial, mientras que para que ella pudiera ser impuesta se tuvo que cambiar la propia Ley del SAT", dijo.

Puntualizó que sus diferencias con López Obrador son por el tema fiscal, además de no estar de acuerdo en la cancelación del aeropuerto en Texcoco y criticó el objetivo de la construcción de la Refinería de Dos Bocas.

"En uno de los párrafos de mi carta me refiero a una serie de políticas públicas sin sustento. No quiero hablar de todas, pero de entrada te puedo decir que yo sí estuve a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños estaban controlados por gente vinculada a la Administración anterior, un Gobierno fuerte como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de Estado", indica.

Urzúa también cuestionó la labor de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues consideró que pone en riesgo el abasto de energía en parte del país y el futuro del T-MEC por malas decisiones.

