Inmujeres abandona el seguimiento de las alertas de género

De enero a mayo de este año, 369 mujeres han sido víctimas de feminicidio en todo el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no ha dado seguimiento a las acciones implementadas por cada entidad que activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), de acuerdo con información pública a la que tuvo acceso Publimetro.

Según los indicadores de resultados de la dependencia correspondientes al segundo trimestre de 2019, la institución contempla realizar 24 reuniones en todo el año con el fin de supervisar los casos; sin embargo, sólo realizó una de enero a junio.

“(El programa de) Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres mide el número de reuniones para el seguimiento de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres que se han declarado en las entidades federativas. El seguimiento se realizará mediante la elaboración de reportes que contienen las acciones presentadas por las entidades federativas”, indican los objetivos del programa.

Lied Miguel, concejal de la alcaldía de Tlalpan, señaló en entrevista que la falta de seguimiento a las acciones es un mensaje que manda el gobierno sobre el poco interés que tiene hacia las mujeres, así como la falta de inclusión y sensibilidad ante la violencia de género que se vive en el país.

“(Esto y la incertidumbre del fondo Proequidad) nos indica que, aunque las mujeres seamos más de la mitad de la población (52%), no somos prioridad. No hay una atención ni un interés de transformar la visión para incluir a las mujeres”, recalcó.

Declarar la alerta tarda más de 30 días

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) es el organismo que emite la alerta de género; sin embargo, ésta tarda más de 30 días en activarse, pues pasa por una mesa de análisis en donde se revisa cada caso.

La titular de la Conavim, María Candelaria Ochoa, aseguró en entrevista con Publimetro que ha visitado 16 estados de la República desde que asumió su cargo en marzo de este año, en donde se ha reunido con gobernadores de cada entidad e instalado grupos de alerta, con el fin de dar seguimiento a las acciones contra la violencia de género.

“Las acciones de cada entidad tienen que ser de prevención y de sensibilización a toda la ciudadanía y a los funcionarios; tenemos que concientizar de que la violencia no es normal. Uno de las acciones importantes es sobre cómo se lleva el proceso de atención a una denuncia, pues tiene que ser oportuna y sensible, además de que se le debe dar seguimiento y acompañamiento a la víctima; incluso, dotarla de un refugio si es que lo necesita”, precisó la funcionaria.

De acuerdo con Candelaria Ochoa, el proceso para activar una alerta empieza por la recepción de la solicitud de cada entidad, municipio o alcaldía, la cual debe comprobarse con información o a través de una asociación civil o una comisión de derechos humanos. Posteriormente la Conavim hace una revisión de las condiciones en materia de feminicidios y se realiza un diagnóstico con especialistas para determinar la situación; dicho proceso puede tardar más de 30 días hábiles.

“(Hasta el momento) no se ha quitado ni una alerta de género, pero nosotros aspiramos a no tener más y a atender a las entidades que la tienen, con el fin de que no se detonen más”, indicó.

Foto: Especial

Sin capacitar 30 mil funcionarios

El Instituto Nacional de las Mujeres también dejó de lado las capacitaciones sobre igualdad de género. Actualmente, la dependencia no ha brindado ningún curso sobre igualdad de género, a pesar de que para este año se tenían contemplados a 30 mil funcionarios.

La postura oficial

La directora de información del Inmujeres, Nancy Almaraz, aseguró a Publimetro –sin presentar algún documento oficial– que se han tenido “12 o 13” reuniones para dar seguimiento a las acciones implementadas por cada entidad a las alertas de género.

En un escrito enviado a este diario, la funcionaria sostuvo, además, que sí se han capacitado a servidores públicos, pero que esa información “no la tenía a la mano”.

“En el primer trimestre sólo se llevó a cabo una (reunión) debido a la transición. En el segundo ya se realizaron más sesiones, no recuerdo si eran 12 o 13, ya en total.

“De funcionarios capacitados no tengo el dato a la mano. Lo apunté en un post-it, pero de todas formas esa información se va a actualizar porque estamos en tiempo”, indicó Almaraz.

La funcionaria detalló que, de acuerdo con la fracción VI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aún tienen este mes para actualizar el avance de los Indicadores de resultados.

Sin embargo, documentos en poder de Publimetro muestran que la última actualización que se realizó sobre el seguimiento a alertas de género fue el tres de julio de este año.

“Es importante precisar que la actualización de esta fracción se realiza de manera trimestral, por lo que la actualización correspondiente al segundo trimestre 2019 se debe realizar durante este mes”, precisó.