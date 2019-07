Gobierno federal deberá comparecer por estancias infantiles: CNDH

El primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, aseguró que el Gobierno federal deberá comparecer ante el Senado de la República y probablemente ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, para explicar las irregularidades en la desaparición del programa de Estancias Infantiles.

Al recordar que la modificación en la operación del programa por parte de la administración entrante le valió la recomendación 29/2019 de la CNDH, y que rechazó con argumentos infundados ante la realidad del asunto, será necesario que justifiqué las afectaciones a miles de padres y niños de todo el territorio nacional.

Ya que al sólo negarse a acatar las observaciones da "la impresión que están buscando por dónde atacar el documento", pues la Secretaría del Bienestar debió presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) los elementos de probables hechos ilícitos en la operación de las estancias y no dejarlo en una modificación en la operación de estos centros.

“Cabe recordar que esta obligación corresponde a cualquiera que tenga conocimiento de la comisión de un ilícito (presentar una denuncia), luego entonces, no entiendo porqué directamente la Secretaría de Bienestar no presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, hoy en día no tengo conocimiento de que haya”, añadió.

Detalló que el documento que se emitió establecía que se violentaban derechos de niños, niñas, mujeres y padres y madres de familia, pues se dio una reducción de 50% al presupuesto del programa, así como irregularidades y opacidad en las reglas de operación para la entrega de los recursos en efectivo y se documentó la afectación, por quejas, de cinco mil 340 afectados.

