Amaga AMLO con nueva reforma por 'aferrarse' a altos sueldos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, de ser necesario, enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional para perfeccionar la Ley de Remuneraciones debido a que algunos funcionarios se ‘aferran’ a altos sueldos ‘habiendo tanta pobreza’ en el país.

“No creo yo que les convenga a las instituciones que existan funcionarios que ganen 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales; creo que eso debería de dar vergüenza, aferrarse a esos sueldos habiendo tanta pobreza, tanta necesidad. Es un abuso, es una inmoralidad”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional refiriéndose específicamente al Poder Judicial.

Denunció que el Poder Judicial está “queriendo dar la vuelta a lo que establece la ley” e inició que es muy claro “lo que establece el artículo 127: ‘Solo hay excepciones en casos de trabajos específicos’”.

“Pero si no es lo suficientemente claro y están utilizando recovecos para conceder amparos y de esta manera enmendar la plana, legislar, que no es función del Poder Judicial, entonces, reforma constitucional”, amagó.

Aseguró que todo ello se hará de manera respetuosa al Poder Judicial para “que no vayan a decir que es por la fuerza”.

Pretende ‘poner orden’

El mandatario consideró que lo más importante es que se fortalezca el Estado de Derecho; sin embargo, descartó que vaya a renovar la Corte como se hizo en el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo.

“Por eso se tiene que atender el asunto en general, para todos. No son cambios, reformas con destinatarios, es poner orden en esto”, manifestó.

“Y no es pelearnos con nadie, es ventilar las cosas aquí, todo lo que consideremos afecta. ¿Cómo es eso de que: ‘Me amparo y ya no me van a quitar mi sueldo’?”, cuestionó.

En esta línea, López Obrador agregó que el gobierno es para servir no para sacar provecho personal. “En un país como el nuestro el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto, no se necesita presentar pruebas, es una gente insensible, ese no es un servidor público”, dijo.

Avanza trabajo coordinado con legisladores

En la reunión que mantuvo este martes con el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado, coordinadores de los grupos mayoritarios del Congreso de la Unión, el presidente informó que platicaron acerca de lo que está sucediendo con el Poder Judicial y acordaron revisar el caso, respetando siempre su autonomía.

“Los legisladores están ayudando mucho, pero la plática de ayer, la conversación de ayer fue precisamente para que no nos estemos entumiendo, o sea, que no nos estemos aburguesando o sea, nada de conservadurismo, o sea, nada de política fresa, fifí, cambio, aunque rechine, sino para que tanta lucha”, abundó.

