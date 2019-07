Presuntos secuestradores eran policías militares, confirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los presuntos secuestradores detenidos este martes por autoridades de la Fiscalía General de los Estados de Guerrero y México pertenecían a la Policía Militar; sin embargo aclaró que aún no se integraban oficialmente a la Guardia Nacional.

“Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional, pero iban a pasar porque desaparecía la Policía Militar, mejor dicho, la Policía Militar, Naval y Federal van a conformar la Guardia Nacional”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que fue informado del tema este martes por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, a quien reconoció por su comportamiento de rectitud y honestidad.

“No quiere decir que lo celebre, pero sí es para mi importante el que no se proteja no se cubra a nadie. El comportamiento de la Sedena fue de rectitud y hostilidad, nada de que desaparece, secuestran a un ciudadano y como lo hizo una autoridad nos quedamos callados. No habrá impunidad, va a haber castigo ejemplar como lo que establece la ley”, aseguró.

Hay prófugos

López Obrador informó que de acuerdo con el reporte de su gabinete de Seguridad, son siete personas las que presuntamente participaron en el secuestro de un menor en la población de Huehuetoca, Estado de México.

“Se piensa que son siete personas. Participamos nosotros en la detención de tres de ellos, tres militares y un civil y hay dos, tres prófugos, dos militares y un civil que ya se les está buscando”, refirió.

En su opinión, dijo, “en estos casos es que el servidor público debe ser un ejemplo y cuando no lo es debe ser castigado con mas severidad”.

Cero impunidad

El mandatario detalló que “hay sectores echados a perder en todos los campos, en todos los terrenos”, pero lo que instruyó a su gabinete de Seguridad es que no se puede permitir que haya impunidad.

“No podemos tapar nada, el que no entienda que ya son otros tiempo que no vaa haber impunidad, se va a castigar por parejo a todos, eso lo que estoy pidiendo a todos los servidores públicos”, puntualizó.

Agregó que en su reunión con el gabinete les dijo que van a tener “deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos, todo esto porque hay problemas por perdida de valores y porque es la condición humana ya que no todos tienen principios, ideales”, pero deberán siempre actuar sin impunidad.