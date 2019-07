Bienes confiscados a ‘El Chapo’ le corresponden a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los bienes confiscados al narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán –sentenciado a cadena perpetua este miércoles en Estados Unidos- le corresponden legalmente a México.

“Escuché al abogado, dijo alguna cosa interesante que, en la confiscación de los bienes, en todo caso, es un asunto de justicia, esos recursos, esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera, estoy de acuerdo con eso y lo vamos a revisar”, indicó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Puntualizó que el Gobierno de México va a analizar el asunto porque lo que están planteando en Estados Unidos es que se van a quedar con algunos de los bienes confiscados a ‘El Chapo’ y eso no será aceptado.

“No lo aceptamos. Si no hay un fundamento legal nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. (Antes) pasaba que un político mexicano acusado de corrupción era detenido, le quitaban los bienes que eran de México y el Gobierno mexicano no los reclamaba”, dijo al referir que en su sexenio sí van a reclamar la devolución y quién está siguiendo el proceso de las cuentas del narcotraficante es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El mandatario reiteró que “todo lo que se confisque se tiene que devolver” y consideró que el Gobierno de Estados Unidos estará de acuerdo, pero se tienen que hacer los trámites legales pertinentes “porque no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos y puede significar ingresos adicionales para los pueblos para fortalecer el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”, agregó.

Guzmán, ¿de los más ricos del mundo?

López Obrador dijo no saber a cuánto asciende la riqueza de ‘El Chapo’, pero consideró que las cifras que se daban en la 'época neoliberal' no obedecen a la realidad.

“En los tiempos de antes, tiempos de la política neoliberal se decía que un personaje como este señor, esta persona, estaba entre los más ricos del mundo y de México, y no obedecía considero a la realidad”, dijo.

Y agregó: “Se daban cifras superiores cuando había traficantes de influencias con mucho más dinero, pero se hacía esta valoración por razones políticas o publicitarias, entonces hay que ver eso con seriedad, con honestidad sobre la riqueza”.

Extradición seguirá

Por otra parte, descartó que en su sexenio se vaya a modificar la ley en materia de extradición.

“Se va a seguir actuando conforme a la ley, no vamos a modificar procedimientos no lo podemos hacer, lo que queremos es que cambien las causas, que se modifiquen las causas que originan estos hechos, que México ya no sea territorio para que se expresen, surjan estos hechos, eso es lo que estamos atendiendo, pero no podemos modificar las leyes, tienen que seguirse manteniendo las mismas leyes y los procedimientos”, abundó.

No obstante, detalló que “tampoco es como se hizo en algún tiempo, como se hacía antes de que mándamelo, así no”, todo se hará bajo el marco legal.

Asimismo, sostuvo su desacuerdo por las cárceles ya que infirió en que es un idealista, humanista y no le desea el mal a nadie por lo que su deseo es “que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos".