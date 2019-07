Lamenta AMLO cadena perpetua impuesta a ‘El Chapo’ Guzmán

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la condena impuesta en Estados Unidos a Joaquín "El Chapo" Guzmán pues consideró que nadie debería estar en la cárcel.

“Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra, yo soy un idealista, creo en el amor, la fraternidad, en la felicidad, soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Agregó que su deseo es “que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley”.

“Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata, a lo mejor eso no es vida. Cuando todas estas cosas suceden terminan en condenas, como ésta, una condena a estar en la cárcel de por vida, cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve”, manifestó.

No obstante, destacó que tiene también presente a muchas víctimas de la delincuencia, refiriéndose al caso de ‘El Chapo’ Guzmán. “Es algo muy doloroso, nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, mas humana, fraterna, solidaria y desde luego pacifica no violenta y sostenida en valores apoyada en valores no en acumulación de bienes materiales en dinero en el lujo barato y vamos a seguir insistiendo que solo siendo buenos podemos ser felices”, agregó.

Llamado a jóvenes

El mandatario aprovechó el caso del narcotraficante mexicano sentenciado en Estados Unidos para hacer un llamado a los jóvenes a no caer en actos delictivos.

“Ese es le mensaje sobre todo para los jóvenes, nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera transitoria debe ser una opción, una alternativa. Todo esto de las alhajas, la ropa de marca, la fama, todo esto es secundario, lo importante es ser gente de bien y hay forma de lograrlo, ademas no solo sufre el que opta pro delincuencia, sufren mucho familiares, madres esposas, hermanos, hermanas, familiares en general, sobre todo para las madres es mucho sufrimiento”, sostuvo.

Por lo anterior indicó que es muy importante el fortalecimiento de los valores y por ello seguirá insistiendo “no sólo en mejorar la situación material sino el bienestar del alma”, razón por la que ya se está distribuyendo la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

“Vamos a seguir trabajando para convocar a un congreso y elaborar una Constitución Moral y vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas. Lo mas sano, limpio, honesto que existe en nuestro país son nuestras culturas y los valores que tenemos en nuestro pueblo, en nuestras familias, hay que exaltarlos y ponerlos por delante”, abundó.

Además, insistió en que, en términos políticos, “está demostrado que si no hay corrupción hay bienestar” y ejemplificó con los países de Suecia, Dinamarca y Noruega, donde no existe esta ‘variable’ y por lo tanto no hay pobreza, inseguridad y violencia.