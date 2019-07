AMLO habla sobre 'renuncia' de Olga Sánchez Cordero

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desea la continuidad de Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación, en medio de rumores de su posible salida.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente valoró la participación de la ministra en retiro durante la administración actual.

"Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaria de Gobernación, la licienciada Olga Sánchez Cordero. Es extraordinaria como profesional, tiene mucha experiencia con todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Es un amujer con convicciones, defensora de las mujeres y muy trabajadora. Además, piensen que todos los días, desde antes de las 06:00, está en el gabinete de Seguridad", señaló.

"Estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya. No es como otros casos, donde si nos gustaría [que se fueran]. Los que están ahí agazapados, de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo y que quisieran que continuara lo mismo. En un acto de honestidad deberían decir 'ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo'. No son trabajadores de base, por lo que no se puede alegar que de eso viven", indicó el mandatario.

