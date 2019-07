Firmará AMLO ante notario público documento de la no reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, este jueves, firmará ante un notario público el documento de la no reelección que dio a conocer el pasado 19 de marzo.

“Vamos a pedir a un notario publico que venga acá (a Palacio Nacional) para decirle que no soy partidario de la reelección y para que no quede ninguna duda”, señaló en rueda de prensa matutina.

Lo anterior, tras manifestar que ‘los conservadores’ están diciendo que no quiere certificar la firma del documento que dio a conocer comprometiéndose a la no reelección.

“El periódico de los conservadores, entre otros el Reforma está diciendo que me estoy retractando, echando para atrás […] Aquí está el documento y voy a certificarlo y lo que les digo a opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato”, abundó.

Ante las críticas, el presidente volvió a leer ante la prensa los lineamientos del documento en donde fija su postura de la no reelección.



“Buscan echarme la culpa de todo”

López Obrador detalló que poco a poco va a ir “saliendo al paso de todas las campañas de difamación y de calumnias”, tal como es el caso de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla que fue aprobado por el Congreso de Baja California y que algunos apuntaban que esto había sido instruido por él.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto por que buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaba desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden al secretario de Gobernación”, dijo.

En rueda de prensa cuestionó a los reporteros sobre los partidos que votaron en el Congreso de BC para ampliar el mandato -de dos a cinco años- del gobernador de Morena, Jaime Bonilla.

Ante una rápida investigación, reporteros informaron que fueron 12 legisladores del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y tres de partidos independientes los que votaron de manera unánime para que se aprobara la iniciativa.

Por lo anterior, calificó como un acto de ‘hipocresía’ el estar haciendo cuestionamientos ‘cuando opositores fueron los que aprobaron esta decisión’.