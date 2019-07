López Obrador no descarta la desaparición del Coneval

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no descartar la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) pues aseguró que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) podría seguir midiendo la pobreza en México.

“No lo descartamos porque la verdad abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos sin beneficio, llenaron de oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes; se puso de moda todo eso”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que el medir la pobreza ya es una tarea que realiza el Inegi por lo que podría seguir realizando esa función.

“Ya el Inegi hace el trabajo, ya mide lo que tiene que ver con crecimiento económico y también mide pobreza entonces son cosas que se tienen que ir ajustando, es parte de la transformación de la austeridad republicana”, apuntó.

Refirió que, en vez de destinar recursos para crear un organismo para medir la pobreza, se podrían transferir a combatir realmente la pobreza.

Crítica al Inai

López Obrador señaló que uno de los organismos que fueron creados ‘para la simulación’ fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Cuánto se ha gastado en ese Instituto, tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos al año y resulta que en la época de más corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda

Agregó que por los “sueldos elevadísimos” que tienen, entre “300 y 400 mil pesos mensuales se quedan calladitos y son capaces de hacer cualquier cosa”.

“En el caso de este Instituto fue capaz de declarar la condonación de impuestos que hizo (Vicente) Fox como un asunto privado o mantenerlo en secreto, siendo el Instituto de la Transparencia, lo mismo con Odebrecht, se prestaron a que no se diera a conocer la información”, abundó.

El mandatario insistió que, así como el caso del Inai, hay otros: “Hace poco crearon lo del instituto anticorrupción inmediatamente un consejo, directivos, sueldos, oficinas, gasto, y resulta que la corrupción no era delito grave. Entonces, para qué crear un Instituto Anticorrupción si no modificas primero la ley y conviertes la corrupción en delito grave, pero no todo era simulación”.