FGR atraería caso de israelíes asesinados en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “es muy probable” que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso de los israelíes asesinados en una plaza comercial ubicada en el sur de la Ciudad de México.

“Es probable porque es un asunto que tiene que ver con la delincuencia organizada”, respondió en rueda de prensa desde Palacio Nacional al cuestionamiento sobre si la FGR intervendría en este caso.

Indicó que, en efecto, las personas que perdieron la vida tenían antecedentes de participar en actos ilícitos, de acuerdo a los reportes que incluso presentó la embajada de Israel en México.

“No fue un asunto pasional como se dijo inicialmente, es algo que tiene que ver con la delincuencia”, explicó sin dar más detalles porque “se está llevando a cabo la investigación”.

“No quería adelantar nada, se está haciendo la investigación, los antecedentes de las personas que perdieron la vida, la señora que fue detenida, todo lo que tiene que ver con este asunto”, abundó.

Trabajo conjunto con Israel

López Obrador aseguró que se trabaja de forma coordinada con Israel para atender el caso y descartó intervención de Inteligencia o policías de dicho país en territorio nacional para abordar el tema.

“Es muy buena la cooperación en este caso y en otros, eso lo puedo aclarar”, indicó.

En el caso de México, dijo, está trabajando tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina, Seguridad Púbica y Gobernación.

En tanto, aseguró que no es algo alarmante para el país pues se están tomando las medidas necesarias y en este caso, hay un antecedente de vinculación con el crimen organizado.

Limpia en Aduanas y Migración

Por otra parte, López Obrador señaló que para evitar este tipo de incidentes en el país de extranjeros relacionados con el crimen que entren a México, se está llevando a cabo una ‘limpia’ tanto en Aduanas como en Migración.

“Todo se está limpiando se está metiendo en Aduanas gente honorable, honesta, lo mismo en Migración”, aseguró.

Insistió en que se está limpiando el gobierno en su conjunto, “de arriba hacia abajo y vamos bien porque no se tolera la corrupción de nadie y la asociación delictuosa, es decir, la complicidad. Vamos pintando bien la raya, la frontera, entre delincuencia y la autoridad porque si no hay frontera no se avanza”.