Fortalecerá AMLO a CFE para no aumentar precio de la luz

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la política que seguirá su gobierno será fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cumplir con su compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica durante su sexenio.

“(El plan es que) la CFE siga manteniendo hasta el final del sexenio el 54% de participación en el mercado y la garantía de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz, es decir, no va a haber los aumentos que hubieron en el pasado”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que el propósito en el pasado era quitarle capacidad de generación a las plantas de la CFE para otorgarle derechos al sector privado. “Se avanzó bastante en lo que se llama privatización en la industria eléctrica. Desde el gobierno de Salinas de Gortari se modificó la ley secundaria, desde 1989, y se empezaron a dar concesiones a empresas particulares para dar energía”, apuntó.

Indicó que el 46% de la energía que se consume en el país la distribuyen empresas particulares y la CFE está generando el 54%. De seguir con esta tendencia, dijo, “ibamos a terminar el sexenio con una proporción de 75% – 25%, es decir, 75% sector privado y 25% sector público”.

“Se analizó que no era conveniente (seguir la tendencia) porque tenemos el compromiso de garantizar que no aumente el precio de la energía eléctrica y está demostrado que todo este proceso de desplazamiento de la CFE llevó a que se aumentara constantemente el precio”, sostuvo.

‘No vamos a tener problemas de falta de energía’

El mandatario señaló que el plan de su gobierno es mantener hasta el final la proporción de permiso que mantiene la Comisión.

“Aprovecho para decirle a los mexicanos que no vamos a tener problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y que no van a haber apagones, lo digo para que no se manipule porque empezaron a hablar que nos íbamos a quedar sin luz y que por eso había que permitir que participaran los particulares, no queremos que ahora se le de crédito a una campaña de esa naturaleza”, manifestó.

Explicó que en reunión con trabajadores de la CFE, los técnicos le dijeron que no había riesgo alguno de quedarnos sin energía y le indicaron los puntos donde se debe reforzar el servicio y la construcción de plantas.

Hay acuerdo con sector privado

En tanto, dijo, existe un trabajo coordinado con representantes del sector privado. “No hay pleito, no hay confrontación”, aseguró.

“Estamos respetando las reglas porque el 46% que les corresponde va a significar generar más energía, pero hay que tomar en cuenta que va a crecer la demanda, se va a requerir que haya mayor generación”, detalló.

Agregó que se trata de un “interés nacional donde queremos que se invierta a partir de la necesidad que tenemos de energía para usuarios, para consumidores y la empresas para el desarrollo del país”.