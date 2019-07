Se están revisando contratos de internet en la UNAM: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se están revisando los contratos de internet en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque “se pagaba muchísimo por este tipo de servicios”.

“Es una revisión que se esta haciendo temporal, miren, se pagaba muchísimo también por esos servicios. Voy a invitar a la Oficial Mayor de Hacienda para que les de a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que en los próximos días va a informar bien al respecto porque hay la difusión en medios de un ‘apagón’ en la UNAM’, lo que el mandatario descartó.

“Vamos a informar bien, nada de chantajes, y hay que aguantar un poco también, todo lo que resiste apoya, no que a la primera salir con una nota a ocho columnas en un periódico de que se apaga el internet por la austeridad”, indicó.

Explicó que muchas veces el cambio se debe a que se vence un contrato y se tiene que renovar, pero en otras ocasiones es porque se quieren mantener contratos con privilegios y “ya no se puede”.

‘No estoy en contra de la tecnología’

Ante las críticas, el mandatario aseguró que no está en contra de la tecnología, pero sí de la corrupción.

“Hago la aclaración no estoy en contra de la tecnología, es fundamental el internet y si los contratos están bien se van a renovar lo que queremos es que no haya corrupción ni precios exagerados”, detalló.

Lo anterior, al recordar que en el pasado hubo influyentismo. “Hay que ver la utilidad de estos servicios, revisar bien lo que corresponde, qué empresas, cuánto cobraban, es que se rayaban en todo, en todo, abusaban, porque todo era influyentismo, era darle contratos a diestra y siniestra a empresas que ni siquiera eran especializadas sino a intermediarios que eran los influyentes”, dijo.

López Obrador aclaró que “nadie se va a quedar sin comunicación”. “Además, dónde está la preocupación. Les informo, el 75% del territorio nacional no tiene internet y por qué no se ha reclamado eso, por qué no se ha dicho nada de que no hay internet ni siquiera en las cabeceras municipales, ni teléfono celular, que ahí anda la gente subiendo a las lomas, a los cerros, para ver si encuentra la ansiada señal y nadie dice nada y ahora por esto sí, nota general”, abundó.