“No es conmigo es con la ley”, dice AMLO a Lozoya y Ancira

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tanto Emilio Lozoya como Alonso Ancira -quienes acusan de ser perseguidos políticos- están en su derecho de manifestarse, pero aclaró que la investigación por presunta corrupción la está llevando a cabo la Fiscalía General de la República.

“(Les digo) que están en su derecho de expresarse, de manifestarse, y que no es conmigo es con la ley y es más no es conmigo es con la ley y la Fiscalía”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, aseguró que en su gobierno no hay persecución política contra nadie porque no es su fuerte la venganza.

“En caso de Enrique Peña Nieto hasta en mi discurso en la toma de posesión, y la misma noche de elección le hice un reconocimiento porque a diferencia de otros presidentes él no se metió par hacer un fraude como se padeció en el 2006, fundamentalmente”, indicó.

Agregó que en general no se persigue a nadie, pero hay procesos que están en curso y no los va detener. “¿Qué? ¿Le voy a hablar a Gertz? ‘Oye Alejandro ahí te van a hacer un planteamiento de mi parte’ y mando a una paloma mensajera o a un pájaro mensajero a que le lleve una petidicion, eso no, se acabo”, señaló.

El mandatario aseguró que no ha hablado con el fiscal ni una sola vez y eso es parte del cambio en su gobierno, el respetar la autonomía de la Fiscalía.

UIF ayuda a la Fiscalía

López Obrador detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está ayudando a la Fiscalía en torno a toda la información que solicite.

“Lo que puedo comentar es que no hay impunidad para nadie sea quien sea, tampoco hay consigna de perseguir a ninguna persona, nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca y no lo haré, no somos iguales”, manifestó.

Refirió que cuando se tiene el reporte de un presunto acto ilícito, la instrucción que ha dado es que se proceda, que no se espere para actuar.

“Imagínense un presidente, que un subalterno le presente información sobre corrupción, y el presidente le dice ‘tenla ahí, espérate’, ya perdió autoridad, ya el subalterno le falta el respeto porque ya es igual entonces el subalterno puede hacer lo que quiere, para decir en términos coloquiales ‘ya lo tiene agarrado’, entonces no, ¿hay pruebas de corrupción? Proceder”, reiteró.