Instruye AMLO indagar asesinato de migrante centroamericano

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de un migrante centroamericano asesinado este miércoles en Saltillo, Coahuila, e instruyó indagar al respecto.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional detalló que fue un asunto vinculado con la policía del estado de Coahuila, quienes reconocieron que, en una acción, en un operativo, asesinaron al migrante.

“Instruí para que se haga la investigación porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que habían actuado en contra del migrante”, dijo.

Aseguró que la propia Fiscalía del Estado de Coahuila está llevando a cabo la indagación de los hechos, pero, aún así intervendrán las autoridades federales.

Indicó que se va a aclarar bien el caso y reiteró:

“Nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, y se recomienda -además es una convicción- que no haya acoso, mucho menos violación a los derechos humanos y que se atente contra la vida de las personas”.

Además, aseguró que su gobierno no es represor porque “no es la intención” intimidar con los operativos de migración.

“Respeto la opinión de todos, pero no somos represores, no vamos a hacer razias, no van a llevarse a cabo masacres como sucedía en los gobiernos anteriores”, abundó.

