Duarte se deslinda de homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se deslindó los asesinatos en la Colonia Narvarte y afirmó que no es casualidad que a unos días de haber aparecido en medios de comunicación se le quiera involucrar en lo sucedido.

“Considero un acto ruin el que se trate de lucrar con la memoria de estas víctimas y con todo el dolor de sus familias y amigos, repito, no es casualidad que a días de mi aparición en lis medios de comunicación curiosamente después de 4 años se pretenda nuevamente involucrarme en estos brutales hechos”, indicó en la misiva publicada en Twitter a través de un tercero.

El 31 de julio de 2015, la trabajadora Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín, la activista Nadia Vera, la maquinista Yesenia Quiroz y el fotoperiodista Rubén Espinosa fueron asesinados en la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte.

Dos de ellos, Nadie y Rubén, quienes huyeron de Veracruz por amenazas, señalaron a Duarte de Ochoa como responsable por cualquier atentado contra su vida.

Este miércoles, cuando se cumplieron cuatro años de lo ocurrido, Alma Espinosa, hermana de Rubén, señaló que no se debe dejar en libertad a Javier Duarte, debido a las amenazas y el hostigamiento que denunció el fotoperiodista por parte del ex gobernador.

“Que no suelten a Javier Duarte, que no lo suelten hasta que concluyan por completo las investigaciones… que Javier Duarte no sea liberado”, exclamó.

Por su parte, Duarte aseguró que existen datos duros que lo deslindan de los asesinatos, así como videos del momento en que ocurrieron los homicidios.

“No se encontró ni el más mínimo indicio de la participación de nadie relacionado con mi gobierno en estos hechos”, alegó Duarte.

A la opinión pública y medios de comunicación… — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 4, 2019

