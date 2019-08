AMLO pide comprensión a los afectados por bloqueos de campesinos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió comprensión a los afectados por los bloqueos carreteros que realizan campesinos, quienes demandan transparencia en los recursos asignados al campo.

Durante su conferencia de prensa matutina desde el estado de Durango, el mandatario señaló que los bloqueos se deben a la inconformidad por la entrega de apoyos al campo, pero aseguró que no dará ‘ni un paso atrás’ y los recursos se darán de manera directa aunque haya resistencias.

“Poco a poco se tiene que ir entendiendo que todos los apoyos se entregan de manera directa a beneficiarios. No vamos nosotros a dar ni un paso atrás, yo no voy a ser complice de corruptos, a mi me eligieron para poner orden y para acabar con la corrupción”, advirtió.

El mandatario ofreció disculpas “por las molestias que el combate a la corrupción ocasiona” y admitió que “no es fácil”, pero dijo estar seguro que la gente comprenderá como lo hizo cuando se presentó la estrategia contra el huachicol.

“Hubo tres semanas que la gente hacía ‘colas’ en las gasolineras porque no había combustible y aguantó; la gente resistió”, recordó.

Opta por el diálogo

López Obrador dijo ser respetuoso del derecho de manifestación, pero que se va a optar por el diálogo, no por la fuerza, porque su gobierno no es represor.

Indicó que aunque respeta la libertad de expresión por parte de campesinos, dijo que las manifestaciones que se están llevando a cabo no tienen razón pues “como nunca se está dando apoyo al campo”.

“Se está apoyando a los campesinos y no vamos a cambiar la estrategia. Se va a apoyar mucho más a productores del campo y vamos a probar que este año se ha invertido mucho más”, sostuvo.

Reiteró que en las pasadas administraciones el apoyo no llegaba completo porque había intermediarios.

“El año pasado (se entregó) tres mil millones de pesos, en los últimos tres años, 10 mil millones de pesos a organizaciones y muchas, en lugar de entregar apoyos, compraban despensas, repartían nadamas despensas, migajas y ellos se quedaban con la mayor parte de esos recursos”, denunció.