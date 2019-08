Hasta 20 millones de afectados por caída en sistema de pagos con tarjeta

Hasta 20 millones de usuarios fueron afectados ayer tras el fallo de pagos con tarjeta de crédito y débito a nivel nacional, señaló Mario Di Costanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La falla en los pagos se registró luego de que la empresa Prosa –que se encarga de proporcionar la tecnología a las terminales para la autorización de las transacciones– informó sobre una incidencia en la red eléctrica de sus instalaciones en Santa Fe.

“Queremos informarle que este día estamos teniendo afectaciones en nuestro DataCenter de Santa Fe. Estamos trabajando de forma prioritaria en resolver dicha incidencia, haremos saber tan pronto haya sido solucionado”, informó Prosa en un comunicado publicado en redes sociales.

En entrevista, Di Costanzo cuestionó el “plan b” para contingencias que debería de tener Prosa, así como las reacciones del Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la información (GRI), órgano creado el año pasado con el fin de atender los incidentes de seguridad de la información que pudieran tener las diversas instituciones que conforman el sector financiero.

“A pesar de que se ha tecnologizado mucho el sistema de pagos con tarjeta y que prácticamente se usa menos el efectivo, llama la atención que no hemos avanzado en la reacción ante contingencias financieras. Las autoridades no han sido lo suficientemente estrictas con los bancos y las compañías no se han puesto a la altura del avance tecnológico para tener esquemas de recuperación”, sostuvo.

Además resaltó el silencio y la falta de información en el tema, pues ni el Banco de México (Banxico), ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un comunicado al respecto.

“El problema es generalizado y, desafortunadamente, nos deja ver que el país sigue siendo muy vulnerable ante este tipo de escenarios; queremos desarrollar un sistema de pagos con tarjeta, pero mostramos que no estamos preparados”, puntualizó.

Vulnerables a fraude

“Estamos viendo que estamos generando costos a la economía y a los usuarios, además de la falta de información. Banco de México y Condusef deberían comunicar a los usuarios de que hay una falla que va a tardar en solucionarse, porque en este momento los consumidores están muy vulnerables ante un phishing –envío de correos electrónicos fraudulentos que dirigen a los clientes a páginas web falsas– con el mensaje de darnos información para reactivar la tarjeta”, alertó Di Costanzo.

Incluso Prosa también llamó a usuarios a no caer en este tipo de fraudes, como el vishing, que es una llamada telefónica fraudulenta en donde se hacen pasar por algún representante de una empresa para obtener tus datos personales.

“Si recibes una llamada a nombre de nuestra empresa donde se te ofrece una tarjeta electrónica precargada, bonos con montos económicos o recompensas por el uso de tu plástico, te pedimos hacer caso omiso y colgar inmediatamente. En Prosa reafirmamos nuestro compromiso con la Protección de Datos”, indicó el proveedor de transacciones electrónicas.