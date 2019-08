Reconoce AMLO actuación de la GN tras la muerte de un elemento

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actuación de elementos de la Guardia Nacional tras las agresiones que sufrieron en Tlaxcala y Guanajuato, este último en donde perdió la vida un agente.

“No dejo de reconocer que soldados y marinos están actuando de manera profesional, responsable, protegiendo al pueblo porque el soldado es pueblo uniformado”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario confirmó que este sábado un elemento de la Guardia Nacional y varios civiles perdieron la vida en un enfrentamiento en la comunidad Loma de Zempoala, del municipio de Yuriria.

Asimismo, indicó que también se presentó una agresión a la Guardia Nacional en Tlaxcala “porque se pretendía robar un tren, saquear unos vagones de un tren y los delincuentes que encabezaban este operativo convocaron a pobladores”.

“Un poco lo que se hacía y llevó a la desgracia en Hidalgo, cuando la explosión por el huachicoleo”, recordó el presidente.

Reiteró que los elementos de la Guardia Nacional “están ayudando mucho a enfrentar esta terrible descomposición social que se fue creando por el abandono al pueblo y porque los malos gobernantes le dieron la espalda a los mexicanos”.

Llama a no participar como escudo de delincuentes

López Obrador destacó que la práctica de proteger a delincuentes es algo que se debe combatir porque “no hay ninguna justificación para dejarse enganchar por las bandas, por la delincuencia”.

“(Hago) un llamando a la gente a que no participen como escudo protector de delincuentes, que la gente no participe en esto robos, en actos delictivos, que no se dejen llevar por las bandas de delincuentes”, abundó.

Aseguró que va a conseguir la paz en el país porque el pueblo es honesto, sobretodo el pueblo humilde, pobre, en las comunidades, en los pueblos de Tlaxcala, en todos los pueblos”.

“Que no se pierda eso, qua si hay necesidad que nos busquen, hay muchos programas”, agregó.