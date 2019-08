Entre claroscuros se distribuyen los nuevos libros de texto y cartilla moral de AMLO

Aún sin haber concluido el proceso de formación de la Nueva Escuela Mexicana y con un Modelo Educativo anterior que sólo duró un año en vigencia, fueron presentados este jueves los nuevos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2019-2020.

Desde Palacio Nacional, Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de la Educación Pública (SEP), informó que se imprimieron 176 millones de nuevos libros de texto gratuito por un gasto aproximado de 3 mil 500 millones de pesos

"Han habido cambios importantes en los libros de texto gratuito, se actualizaron todos los libros de telesecundaria de segundo grado, se actualizaron todos los libros en el país para darle contenido regional, textos estatales en toda la República", informó el secretario.

Al respecto, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló que se tienen que conocer a detalle los nuevos libros pues aún no queda claro el ajuste realizado ni los cambios respecto al modelo educativo anterior.

"El problema es que teníamos un modelo educativo que apenas se aplicó el año pasado y terminó en junio, y ahora, vamos a un nuevo modelo educativo que aunque trae muchos elementos del anterior ni siquiera se sabe cuáles fueron las lecciones de lo bueno y de lo malo", explicó en un entrevista con Publimetro.

Puntualizó que aún no termina de estar lista la legislación secundaria derivada de la reforma educativa ni el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana lo que deja muchos claroscuros sobre los contenidos y funcionamiento de estos nuevos libros.

Libro reutilizable no es para todos

Esteban Moctezuma presentó el nuevo libro de Geografía que contará con pasta dura, código QR y podrá ser reutilizable pues su vida durará al menos tres años, éste es el modelo para los demás libros que podrían repartirse en el ciclo escolar 2021.

Ante esto, Fernández aseveró que primero se debe garantizar que todos los niños tengan acceso a libros de texto gratuito, en especial las escuelas comunitarias, y en segundo que se prepare correctamente al docente que "aún no les queda claro en qué consiste la Nueva Escuela Mexicana".

"Me parece que sí hay muchas cuestiones sobre los libros que están en el aire, que la autoridad no ha terminado de explicar y que tiene que hacerlo a la brevedad. Que se muestren estadísticas completas de la distribución, tener cifras de los lugares que por su distancia no son tan accesibles, es falso decir que todos los niños van a tener un libro de texto gratuito o a tiempo", exhortó.

La polémica detrás de la cartilla moral

Junto con los libros de texto gratuito, el gobierno federal repartirá 10 millones de cartillas morales para que los profesores puedan incluirlas dentro de la materia de Formación Cívica y Ética; sin embargo, esto ha causado polémica pues, mientras algunos consideran una estrategia fundamental de valores, otros creen que es una iniciativa ideológica a favor del actual gobierno.

"Es un documento que trae una serie de preceptos de carácter ético, está bien que se trate de fortalecer la enseñanza del hablar. El problema no está, ahí sino que se redujo el 60% a la capacitación docente y se centralizó la autoridad y política educativa", detalló el investigador de México Evalúa.

Los nuevos libros de texto gratuito en cifras:

176 millones de libros fueron hechos para el ciclo escolar 2019-2020

De los cuales:

15 millones para preescolar.

105 millones para primaria.

35 millones para secundaria.

2 millones para telebachillerato.

1 millones 200 mil para educación indígena.

7 millones de libros en inglés para preescolar y primaria.

83 mil libros en braile.

Costo promedio de los libros:

Prescolar 9 pesos. / 135 millones en 2019

Primaria 11 pesos / mil 155 millones en 2019

Secundaria 40 pesos / mil 800 millones en 2019

Costo total promedio: 3 mil 500 millones de pesos

