'Sí se pudo': AMLO al reportar avance del 80% en distribución de libros

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reportaron un avance del 80% de la distribución de libros de texto gratuito y aseguraron que antes de iniciar el ciclo escolar cumplirán al 100%.

“Se está cumpliendo para que los libros estén a tiempo porque también se decía que no iban a estar a tiempo los libros, aquí mismo se me preguntó sobre eso y se aseguró que no íbamos a poder estar a la altura de la demanda. Se demuestra que sí se pudo, gracias a los servidores de Educación, Hacienda y Fuerzas Armadas”, manifestó el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Para cumplir en tiempo y forma con la entrega de los últimos libros, López Obrador dijo que se contará con el apoyo vía aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

En tanto, el titular de la SEP informó que, para este ciclo escolar que inicia el 26 de agosto, se produjeron 178 millones de libros (mdl), de los cuales 176 mdl se distribuyen por todo el país y los dos mdl restantes son de reserva para atender problemas que se dan de manera sistemática.

Moctezuma Barragán detalló que la imprenta de libros significó un gasto de tres mil 500 millones de pesos (mdp) y, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se ahorraron 466 mdp.

De acuerdo con la numeraria para la distribución de los 176 mdl se utilizó:

233 almacenes regionales

2,823 vehículos

77 mil toneladas de papel, con un 40% de papel reciclado

El 20% de los ejemplares se elaboró en los talleres de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), IEPSA y Talleres Gráficos; mientras que el 80% los produjeron más de 60 impresoras privadas.

Rediseño

Por otra parte, el secretario de Educación también destacó que se actualizaron todos los libros y las nuevas portadas contienen murales de Diego Rivera que se encuentran en la sede de la SEP.

El principal cambio fue en el libro de texto de geografía de sexto grado, el primero en su generación en contener aplicaciones digitales QR, donde se podrá expandir el conocimiento a través de cualquier aplicación.

Este ejemplar tiene una portada de pasta dura para que dure alrededor de tres años, con la finalidad de ser transmitido de generación en generación y así signifique un ahorro. Incluye un cuadernillo que los estudiantes sí podrán llevar a casa para que el libro se quede en la escuela.

Moctezuma Barragán dijo que los mayores cambios de los libros de texto se produjeron para Historia, Formación Cívica y Ética 1º y 2º de Secundaria debido a los cambios en el artículo 3º por la reforma que AMLO envío al Congreso y se aprobó en mayo.

Costos

El costo promedio que dio el titular de la SEP para algunos libros fue de:

Preescolar: 9.00 pesos

Primaria: 11.00 pesos

Secundaria: 40.00 pesos

El tiraje para Preescolar es de 15 mdl; Telebachillerato, 2 mdl; Primaria, 105 mdl; Indígena, 1.2 mdl; Secundaria, 35 mdl; Inglés para Preescolar y Primaria, 7 mdl; Telesecundaria, 10 mdl; Braille y Macrotipo, 83 mil.