Descarta López Obrador venganza contra Carlos Ahumada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene ningún propósito de vengarse del empresario argentino Carlos Ahumada, quien en 2003 participó en la difusión de los llamados “videoescándalos”.

“Quiero dejar también de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben de ser tratados con respeto y sobre todo no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene por qué haber represalias, digo esto por lo que sucedió con relación al señor Ahumada”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario recordó que el propio Carlos Ahumada confesó que se reunió con Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo, pero no por ello tiene el propósito de vengarse de ninguno de los dos.

“Yo no tengo ningún propósito de vengarme de nadie, ni de Salinas, que nos afectó desde antes. Todavía recuerdo que cuando gano Peña declaró que llevaba días sin poder quitar la sonrisa de la boca, que tenía que ir a ver a un cirujano plástico porque estaba muy feliz”, dijo.

Asunto de la Fiscalía

Respecto al breve arresto de Ahumada el fin de semana en Argentina, el mandatario indicó que es un asunto de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hoy hablé de eso en la reunión, pidiendo con todo respeto a instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva, que, si hay denuncias en curso que salgan todas, pero sin distinción porque hasta conviene que no haya rezago, pero que sean todas, que no se vaya a caer en el error de actuar como antes que sólo se perseguía, se encargaba a los adversarios, opositores, o a los que caían de la gracia del Presidente o potentados”, refirió.

Consideró que es un asunto muy serio por lo que su gobierno seguirá actuando de la misma manera, con respeto y autonomía al Poder Judicial.

“Los conservadores primero piensan que somos como ellos, cree el león que todos son de su condición, con todo respeto al león y segundo, aunque sepan que no somos facciosos ellos están haciendo su papel de manipular, de difamar, pero así es la libertad”, agregó.

Insistió en que su gobierno se encuentra en una etapa nueva de independencia por lo que no se va a entrometer en lo que no le corresponde.