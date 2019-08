Duarte desmiente haber ofrecido pruebas contra Peña Nieto

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desmintió la nota del periódico Reforma en la que se informaba que ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas del desvío de dinero del gobierno veracruzano a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Puedes leer también: Javier Duarte ofrece pruebas contra Peña Nieto

A través de twitter, Duarte señaló que se reunió con autoridades de la Fiscalía, sin embargo, no presentó declaración ministerial.

La información que publica hoy el diario @Reforma es inexacta y especulativa. Derivado de la solicitud que hice me reuní con personal de la @FGR, donde hablé de temas generales, sin embargo aún no rindo declaración ministerial, por lo tanto es imposible sepan que voy a declarar. — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 19, 2019

En julio pasado, el ex gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR en la que le pide que la información y evidencias enviadas no sean utilizadas en contra de sus ex colaboradores.

Según Reforma, caso de que la FGR acepté las pruebas y la petición de Duarte, el veracruzano obtendría inmunidad solo en el caso de que se impute al ex presidente y no tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el que fue sentenciado a nueve años de prisión, ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso.