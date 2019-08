Respalda AMLO actitud de Sheinbaum ante manifestación feminista

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la actitud de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante los disturbios de la manifestación feminista del viernes pasado.

“Respaldo la actitud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, creo que se actuó bien, ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir que hace falta mano dura, porque así son, con todo respeto muy hipócritas, pero no hay que usar la fuerza”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario justificó la no intervención de la policía al señalar que esto habría agravado el conflicto y después se hubiera acusado al gobierno de represor y no se hubiera resuelto nada; sin embargo, aseguró que en el caso de los periodistas que fueron atacados sí se hará la investigación correspondiente y procederá la sanción a los implicados.

Subrayó que el gobierno seguirá actuando sin el uso de la fuerza en futuras manifestaciones sociales. “Para que quede muy claro así va a hacer, en efecto, si van a seguirse viendo estas cosas, el gobierno va a seguir actuando como se hizo el fin de semana. No se va a usar la fuerza, no es un gobierno autoritario, vamos a convencer a persuadir que no se va a usar la violencia, no quiero que entre por un oído y salga por otro”, abundó.

En esta línea, indicó que es partidario de la no violencia y consideró que el uso de la fuerza no es una opción por lo que siempre recurrirá al diálogo con las partes protestantes.

Llama a manifestarse con responsabilidad

En tanto, López Obrador hizo un llamado a manifestantes a hacerlo de manera responsable, sin violencia y sin afectar a los ciudadanos y al patrimonio cultural y artístico de México.

“¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel de la Independencia que es monumento importantísimo, en eso todos tenemos que actuar con responsabilidad […] es pare de nuestro patrimonio cultural artístico, tenemos que cuidarlo, no al vandalismo como lo han hecho a las estatuas, que por cierto vamos a reconstruir, del Paseo de la Reforma ahí están nuestros héroes que lucharon, ¿cómo no vamos a respetar eso?”, cuestionó.

Y agregó: “¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso la defensa de las mujeres con la destrucción, ¿qué no lo podemos hacer de manera pacifica?, ¿qué tiene que ver eso con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, la alternativa”.

No obstante, garantizó que su gobierno va a seguir actuando con tolerancia y señaló que esta prohibida la represión.

Va por seguridad a mujeres

Acerca de los altos índices de violencia de género, el mandatario señaló que trabaja todos los días en el propósito de garantizar seguridad tanto a hombres como mujeres. “Estamos ocupados permanentemente en eso, no estamos desatendiendo el problema, no lo estamos delegando a otros, casi todo el Gobierno está orientado a garantizar la paz en el país”, dijo.

Insistió que en la Ciudad de México, la problemática está siendo atendida por la jefa de Gobierno. “Le tenemos toda la confianza a Claudia, es una mujer inteligente, respetuosa, de la lucha de las mujeres, es trabajadora, es una mujer con convicciones y es una mujer honesta, le tenemos toda la confianza y sabemos que ella va a seguir atendiendo este asunto, es un gran apoyo que esté a cargo”, detalló.

Po otra parte, indicó que “no hay mal que por bien no venga” pues si bien fueron lamentables los disturbios de la manifestación feminista, eso va a ayudar a que todos cambiemos a que se recojan las buenas lecciones de esta forma de proceder.

“Y creo que quienes encabezan este movimiento, quienes convocan, van a actuar con responsabilidad, creo en eso, no estigmatizar nada y por eso insisto es muy importante no reprimir”, afirmó.