AMLO enviará carta al Congreso tras conflicto en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con líderes de Morena tras el conflicto entre Ricardo Monreal y Martí Batres, pero mencionó que enviará una carta al Congreso por la elección del presidente del partido en el Senado.

“A lo mejor envío una carta cuando sea el Congreso para expresar mi punto de vista, mis sentimientos y desear que le vaya muy bien a Morena y tratar algunos asuntos que, desde luego, tienen que ver con mantener principios e ideales, no buscar el poder por el poder, no abandonar al pueblo de México y la lucha por la justicia, por la democracia, por la soberanía, por los valores”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que si el Congreso es en fin de semana considerará asistir, pero dejó claro que él no es un militante activo de Morena, tiene licencia y ahora como presidente representa a todos los mexicanos y ese es su único papel.

En cuanto al acompañamiento de los legisladores de Morena en las reformas que impulsa, dijo no estar preocupado porque “son para beneficiar al pueblo” y también otros partidos están apoyando ls iniciativas de ley.

“No son los cargos lo que debe de importar”

Acerca de las discrepancias entre Monreal y Batres, el mandatario sostuvo que, en general, no sólo en este caso, no son los cargos lo que debe de importar sino la contribución en los cambios y para eso se requieren ideales y principios.

“Quienes nos dedicamos al noble oficio de la política tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales y principios no se puede hacer política, sino se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política”, indicó.

Agregó que “ya paso el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nadamas en interés personales por legítimos que fueran, porque ya no ayudan quienes solamente piensan en intereses personales”.

Por lo anterior, dijo que ahora tienen que haber convicciones y una entrega total a la causa pública. “El político tradicional, el que esta pensando como colarse, entre comillas, no ayuda en nada y no tiene futuro porque el pueblo de México ya es otro hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia a mentalidad del pueblo cambia todo”, abundó.

“Hacer política para el pueblo”

En tanto, destacó que en sus giras le ha ayudado el estar en cercanía con la gente, “porque el que no escucha al pueblo no es un buen político”.

“El poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, es muy satisfactorio el servicio de la política, puede uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio, es una de las actividades mas humanas que existe”, manifestó.

Asimismo, reconoció que hay discrepancias y que hay libertad de manifestarse, peor lo más importante “es hacer política para el pueblo”.