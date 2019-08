Revela AMLO por qué no usa la banda presidencial con embajadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que por un cambio en el protocolo ya no usa la banda presidencial en la entrega de cartas credenciales de embajadores.

“Ahora cambió el protocolo porque antes era la entrega de las cartas credenciales, un saludo, la fotografía y ya. Ahora no es así, ahora me entregan las cartas credenciales y nos reunimos, por eso también lo de la banda presidencial porque tenemos la bandera, entonces, la bandera es de todos los mexicanos no solo del presidente”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior tras la polémica surgida en redes sociales por las imágenes compartidas por el mismo mandatario, donde se retrata con cada uno de los embajadores y no porta la banda presidencial, hecho que ha causado la comparación de fotografías con mandatarios anteriores al reflejar que ellos sí la portaban como marca la Constitución.

Según yo…la ley dice que en esos eventos debes portar la banda presidencial….. así mira… pic.twitter.com/hxqpum1irR — Charly Lopez (@CharlyL57188902) August 20, 2019

Informó que, de acuerdo a la ley, la banda presidencial se porta cuando se presenta el informe, al recibir cartas credenciales de embajadores, cuando es la toma de posesión como titular del Ejecutivo Federal y el 15 de septiembre.

No obstante, indicó que en el caso de los embajadores no la porta porque ahí se encuentra la bandera mexicana y detalló que lo mismo será para su informe de gobierno del 1 de septiembre en Palacio Nacional.

La usará el 15 de septiembre

En tanto, López Obrador informó que el 15 de septiembre, en el Grito de Independencia sí ocupará la banda presidencial y adelantó información sobre los festejos que se tienen previstos.

“El 15 de septiembre, toda la tarde-noche será de cultura mexicana, de todas las regiones. Va a ser un espectáculo de primer orden, nunca visto. Cada estado va a traer su representación artística en el zócalo, una especie de Guelaguetza nacional”, anunció.

Y agregó que el 16 de septiembre será un “evento cultural sin precedentes” porque se van a escenificar las cuatro transformaciones:

Independencia

Reforma

Revolución

Cuarta Transformación

Esta última la que impulsa su gobierno, “lo que estamos logrando entre todos sin violencia, de manera pacífica”, dijo.