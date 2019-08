Niega López Obrador que exista diálogo con el crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no mantiene diálogo con integrantes de bandas del crimen organizado, esto tras las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quién después aclaró que se refería a organizaciones de auto defensa.

“No se tiene diálogo con integrantes de bandas del crimen organizado, como se les denomina, no tenemos esa relación. En el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país, pero es un proceso que todavía no iniciamos”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En el caso de auto defensas, señaló que su gobierno no promueve ese tipo de actos que se permitieron en gobiernos pasados.

“Consideramos que fue indebido porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado no podemos promover la creación de grupos para atender temas de seguridad, eso no funciona y genera mucho desorden, tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados al contrario se agravaron las cosas”, abundó.

Detalló que, de acuerdo a la Constitución, es el Estado mexicano al que le corresponde garantizar la protección de los ciudadanos. “Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz”, puntualizó.

Avanza para garantizar seguridad

El mandatario explicó que trabaja en mecanismos para garantizar la seguridad en el país, pero dijo que es un proceso y su plan va avanzando.

“Hay que ir avanzando eslabón por eslabón porque es una cadena, lo primero es atender las causas que origina la inseguridad y la violencia, el rescate al campo, el trabajo, atender a los jóvenes; es muy importante”, señaló.

Destacó que en este propósito también ya se constituyó la Guardia Nacional, la cuál ahora se tiene que consolidar y ya también inició la campaña de difusión sobre las adicciones.

“Así vamos a ir avanzando, pero todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo porque vamos a convocar a ese propósito a ciudadanos, organizaciones civiles, iglesias; tiene que convocarse a un diálogo”, refirió.

Insistió en que con grupos del crimen organizado no hay diálogo, pero sí hay un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos. “Pero irlo definiendo, también escuchando a todos y desde luego a las víctimas, no se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas”, agregó.