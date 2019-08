Ciudadanos demandan austeridad en partidos políticos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ciudadanos están muy atentos en el tema de la reducción de prerrogativas de partidos políticos, que él mismo propuso que se recortarán al 50%.

“Vamos a esperarnos porque los ciudadanos van a estar demandando que haya austeridad que no haya derroche […] Estamos exhortándolos a que le bajen en sus gastos, entonces son temas que tienen que tomar en cuenta los partidos porque la gente está atenta”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario insistió en que todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y que no se confunda la austeridad con el dejar sin recurso lo fundamental. “Algunos han malinterpretado y dicen ‘por austeridad no va a haber medicina’. Estaba leyendo ayer que por austeridad no se va a poder proteger a los periodistas amenazados, ¿qué tiene que ver la austeridad con eso?”, cuestionó.

En este sentido, indicó que “hay toda una manipulación porque si no hubiese austeridad entonces si no habría dinero porque todo se gastaría en entregar pensiones millonarias, en mantener aviones de lujo, en tener aviadores y entonces sí no habría medicinas ni apoyo a los pobres”.

Es facultad de diputados aprobar recursos

Sobre el aumento de recursos solicitado por el Instituto Nacional Electoral, López Obrador precisó que la solicitud no la modificará el Poder Ejecutivo, sino que es facultad de los diputados federales aprobar los recursos y, en dado caso, ajustarlos.

“Ellos pueden pedirlo, pero la facultad de aprobación del presupuesto es de la Cámara de Diputados, hasta en el caso del Poder Ejecutivo, la última palabra la tiene la Cámara de Diputados, en lo que corresponde a la Ley de Ingreso sí interviene el Senado, pero en lo que tiene que ver con el presupuesto es la Cámara la que lo aprueba”, explicó.

En tanto detalló que el 8 de septiembre presentará el gobierno federal su proyecto de Presupuesto de Egresos junto con el paquete económico que remitirá al Congreso de la Unión, por lo que serán un tema del que se estará hablando desde septiembre y hasta noviembre, cuando se deberá aprobar el presupuesto para 2020 en la Cámara de Diputados.

“Nimodo que vaya a ser como antes que nadie se enteraba de cuánto era el presupuesto y cómo se distribuía”, enfatizó.

Por lo anterior, aseguró que “ahora se va a transparentar todo por completo porque se tiene que saber cuál es el destino del presupuesto porque es dinero del pueblo”.