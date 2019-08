Demostrará AMLO que el pueblo está ‘feliz, feliz’ con datos del Inegi

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que responderá con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a una solicitud de transparencia que le pide comprobar que la gente se siente feliz, tal como él lo ha manifestado en los últimos días.

“Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y me voy a apoyar en encuesta que hizo el Inegi recientemente en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta; esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito formalmente”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, tras revelar que un ciudadano hizo una solicitud- a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)- de pruebas donde el presidente demuestre que el pueblo está contento, como lo refirió por primera vez el pasado lunes 19 de agosto.

“Estoy buscando la manera de contestar a una solicitud que me hacen, que presentaron al Instituto de la Transparencia donde me pide una persona que presente yo las pruebas, el estudio o documento que dé cuenta de lo que dije de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Me llamó mucho la atención”, puntualizó.

Según el mandatario, el documento que pide el ciudadano debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto. “Vamos a contestar, nadamas quería darlo a conocer”, dijo.

#YoNoEstoyFeliz, la polémica en redes

Después de que el pasado lunes el presidente afirmara en ‘la mañanera’ que en México la gente está “muy feliz”, en redes sociales surgió el hashtag #YoNoSoyFeliz en respuesta a la declaración del mandatario.

"Se dan estos casos (las manifestaciones recientes), pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe. El pueblo está feliz, feliz, feliz, hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. Entonces, no hay mal humor social", dijo ese día el presidente.

Ante estos dichos, el hashtag #YoNoEstoyFeliz se convirtió en tendencia luego de que varios usuarios pidieron publicar los errores en la administración de AMLO, mediante fotos o artículos.

En este sentido, una activa en Twitter opinó: “¿Cómo se puede ser feliz en un país con un gobierno acéfalo, donde impera la violencia, la ineptitud, las mentiras, el cinismo, la falta de estrategias para corregir el rumbo del país? ¿Cómo, díganme cómo?”.