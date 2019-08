‘No estoy de acuerdo’, dice AMLO sobre encuentro de Peralta con autodefensas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no estar de acuerdo con el encuentro que tuvo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, con grupos autodefensas en la Huacana, Michoacán.

“No estoy de acuerdo. Él tomo esta decisión porque lo invitaron a participar, ya se habló de ese asunto en el gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior al ser cuestionado sobre si avalaba el actuar del subsecretario de la Segob, quien inauguró una planta agroindustrial en la Huacana ante civiles que formaron las llamadas policías comunitarias.

El acto fue duramente criticado por gobernadores que incluso, advirtieron a las autoridades federales que con quienes han negociado no son autodefensas sino criminales. Ante esto, el mandatario mexicano se limitó a decir:

“No quiero tratarlo porque yo no quiero acusar sin pruebas, no hago juicios temerarios; ademas, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo , menos el Presidente”.

Rechaza autodefensas

En tanto, López Obrador reiteró que “fue un error el promover estos grupos porque fueron en algunos casos, en la mayoría, auspiciados por el mismo gobierno”.

“Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución, no tiene que ver con un auténtico Estado de derecho, quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadano es el Estado”, agregó.

Consideró que “no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública; eso no debe de permitirse porque eso demuestra la incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad que es fundamental garantizar”.

“Es un incumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir responsabilidad, no vamos s fomentar esas actividades”, abundó.