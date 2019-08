Quieren hacernos quedar mal: AMLO sobre amparos contra Santa Lucía

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los conservadores se encuentran detrás de la lluvia de amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía porque quieren hacer quedar mal a su gobierno.

“Hay gente que quiere que quedemos mal, que no se haga el aeropuerto; no es el medio ambiente, no es la oposición de pobladores, se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto en la Base Aérea Militar que funciona hace más de 60 años, entonces no hay razón, sólo es motivación política”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Destacó que los conservadores que promueven los amparos “no se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país”. “Nosotros tenemos que resolver la saturación del actual aeropuerto y no vamos a seguir con la corrupción como ellos lo proponen de hacerlo en Texcoco para que se hundiera el aeropuerto y costara miles de millones de pesos,e estaba estimado en 300 mil millones”, abundó.

Indicó que pese a la ‘oleada’ de amparos, su administración va a seguir con la misma política y no dará ni un paso atrás porque se acabo la corrupción y la asociación delictuosa entre el poder económico y político el gobierno”.

“Nosotros no vamos a ceder aunque se desaten todas las campañas, abiertas o encubiertas, no vamos a ceder, si ya saben, además soy perseverante y más cuando estoy convencido de la causa que se tiene que defender. No vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando estos cuestionamientos sin perder la cabeza, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial y haciendo valer el Estado de derecho y hasta con buen humor, somos feliz, feliz, feliz, relajados, relajados”, agregó.

Podrían ser más de 80 amparos

De acuerdo al informe que recibió este miércoles, el mandatario dijo que suman 80 amparos contra la construcción del aeropuerto; sin embargo reporteros le informaron que se habla de más de 100, a lo que respondió:

“Ayer me dijeron 80, pero puede ser 147 los que se acumulen […] Están ahí todos los abogados opositores, del conservadurismo, hasta una asociación de – Claudio X. González que siempre ha tenido diferencias con nosotros desde el tiempo de Salinas, porque – Claudio X. González fue promotor de Salinas; ahora le siguen, están inconformes, no quieren cambios, no quieren transformación, pero también están en su derecho, son conservadores”, enfatizó.

Señaló que “afortunadamente muchos empresarios están entendiendo que hace falta honestidad y que se acabe el influyentismo y muchos están ayudando, pero “hay unos que se malacostumbraron desde que se decidió entregar los bienes de la nación del pueblo a particulares, a los allegados”.

“Se convirtió en una oligarquía y llegaron a sentirse dueños de México”, dijo al explicar que el conservadurismo, como su nombre lo indica, se refiere a conservar, mantener lo establecido, a los que no quieren que cambie el régimen que ha existido, que es un régimen de corrupción, injusticias, opresión y privilegios.