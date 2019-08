¿Quién es el 'Comandante Borolas' con el que AMLO comparó a Calderón?

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López comparó al ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa con el ‘Comandante Borolas’, un actor de la época del cine de Oro mexicano.

Desde Villahermosa, Tabasco, donde se realizó la habitual conferencia matutina, el mandatario mexicano llamó de tal forma a Calderón Hinojosa al referirse en su lucha contra el crimen organizado:

“Cuando (Felipe Calderón) declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, en Apatzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco, es la Tierra Caliente de Michoacán, y va vestido de militar, se pone un chaleco -que hasta le quedaba grande, parecía el Comandante Borolas- y ahí declara la guerra”.

Indicó que lo que hizo el ex presidente de México fue pegarle “un garrotazo a lo tonto al avispero y nos metió en todo esto que estamos padeciendo todavía”.

“No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, quiso -de manera espectacular- resolver el problema sólo con el uso de la fuerza […] tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado, se piensa que surgió el problema con nosotros; y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no podemos dejar de considerar los antecedentes”, agregó.

¿Quién fue el ‘Comandante Borolas’?

Joaquín García Vargas, nacido en Morelia, Michoacán, en 1922, fue un actor y comediante mexicano perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano conocido como Borolas, cuya principal característica es que era bajo de estatura y usaba ropa suelta.

Comenzó a trabajar en espectáculos en la Ciudad de México y en 1949 actuó en su primera película. Su personaje habitual era el de un hombre que vivía sin trabajar gracias a la ayuda de sus amigos y su papel le requería frecuentes escenas de "slapstick".

Entre los casi 130 filmes en los que trabajó se recuerda El rey del barrio de 1949 con Tin Tan.

El cómico apareció por última vez en público un mes antes de fallecer, en un homenaje al actor Mario Moreno, Cantinflas. Falleció de un ataque cardíaco el 13 de mayo de 1993.

Calderón responde

Ante los dichos de AMLO, Felipe Calderón Hinojosa no dudó en responder a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex presidente escribió que no le quedaba el saco; sin embargo a otros el cargo les quedaba grande.

“Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”, publicó en Twitter.