Destaca AMLO inversión de 60 mil mdp en becas para nuevo ciclo escolar

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que, este año, se van a entregar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes de todos los niveles de escolaridad, lo que significa una inversión de 60 mil millones de pesos.

“De manera especial agradezco el apoyo y respaldo que he tenido desde que inició este gobierno del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Como es natural, es obvio, nuestro gobierno le está dando prioridad a la educación, se está apoyando mucho a la educación”, dijo al encabezar la ceremonia cívica de inicio del Ciclo Escolar 2019-2020 en la Escuela Secundaria Técnica No. 63 Melchor Ocampo.

El mandatario consideró que no se trata de un gasto sino de una inversión para impulsar la educación y destacó que, en el caso de educación básica, además de las becas que otorga el Gobierno federal a estudiantes de escasos recursos también se está contando con el apoyo de becas otorgadas por los gobiernos estatales.

“En el caso del nivel medio superior lo que antes se conocía como la preparatoria en todo el país son alrededor de cuatro millones de estudiantes que tienen una beca de mil 600 pesos bimestrales es universal. Es la primera vez que se hace que estudiantes de medio superior tengan una beca”, dijo.

Agregó que en este caso el apoyo es para todos porque es en este nivel cuando se presenta más deserción escolar. “Es cuando más abandonan la escuela los estudiantes. Es la edad de la adolescencia, la más complicada, difícil y es necesario que se mantengan los adolescentes estudiando y que no les falten apoyos para que estén en la escuela, que no abandonen la escuela para que no agarren el camino de conductas antisociales”.

Por último, refirió que está la entrega de recursos para los estudiantes de nivel superior, que son 300 mil. “Ahí también es a estudiantes pobres, son dos mil 400 pesos mensuales de becas”, dijo.

Promete mantenimiento a escuelas

Por otra parte, indicó que este año va a iniciar un programa para dar mantenimiento a las escuelas en donde el dinero destinado será entregado directamente al comité de padres de familia, maestros y estudiantes.

Señaló que su intención es que mejoren las escuelas porque hay muchas en mal estado, sobre todo las afectadas por los sismos que no se han terminado de rehabilitar, como es el caso de algunas que se encuentran en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos, donde alumnos toman clases en lugares improvisados.

“No es un asunto de un sólo hombre o de una sola mujer, del presidente, de la jefa de Gobierno o servidores públicos es asunto de todos y tenemos que ayudar para sacar a México del atraso y que haya progreso con justicia y la educación es fundamental”, abundó.

Recomienda tratar bien a estudiantes de nuevo ingreso

Durante la ceremonia cívica, López Obrador recomendó a los alumnos de segundo y tercero de secundaria tratar bien a los estudiantes de nuevo ingreso.

“Los que están en segundo y tercero que traten muy bien, orienten y quieran mucho a los de nuevo ingreso para que no tarden mucho en adaptarse”, enfatizó.

En tanto, deseo éxito a todos los estudiantes y les aconsejó que establezcan buenas relaciones de amistad y aprendan, pero también disfruten en los ‘centros del conocimiento’.

A los maestros de México, les agradeció también por el trabajo que desempeñan y garantizó “que nunca jamás van a ser ofendidos como sucedió en años anteriores”. “Siempre vamos a respetar a las maestras y los maestros y nunca vamos a olvidar que lo mucho o poco que sabemos se lo debemos a ellos”, puntualizó.