No tuvimos nada que ver con la salida de Loret de Mola de Televisa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no tuvo nada que ver con la salida del periodista Carlos Loret de Mola de Televisa.

“Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola para que quede claro”, puntualizó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, indicó que es partidario de la libertad de expresión y no cree en la regulación. “Creo -como lo sostenía Sebastian Lerdo de Tejada- que la prensa se regula con la prensa y no debe de haber censura”, dijo.

Al ser cuestionado acerca de las declaraciones del escritor y periodista Rafael Loret de Mola, quien externó su preocupación por lo que llamó una “cacería de periodistas” en la administración del presidente, dijo:

“No es cierto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico. al dueño de una estación de radio, de televisión que censure a un periodista, no solo eso, ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente frías a nadie en medios de comunicación porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores”.

Para reafirmar su postura de que su gobierno no censura a nadie, el mandatario alzó su mano para referir: “lo que diga mi dedito, no, no hay nada de eso”.

Y agregó: “Que quede esto totalmente claro, no somos iguales, nosotros tenemos principios, ideales y lo que estimamos mas importante en nuestra vida es la honestidad, por eso aprovecho para aclarar”.