Interjet y Volaris cancelan vuelos entre México y Florida por huracán Dorian

Las aerolíneas mexicanas Interjet y Volaris anunciaron la cancelación de vuelos entre México y Florida debido al cierre de tres aeropuertos en ese destino de Estados Unidos afectado por el huracán Dorian.

Volaris canceló los vuelos 855 de Miami a la CDMX, el 977 de Orlando a Guadalajara, el 976 de Guadalajara a Orlando y el 854 de CDMX a Miami, todos ellos para este martes.

Para los clientes con vuelos programados abrió la oportunidad de modificar reserva sin cargos adicionales durante los próximos 30 días calendario y puso a su disposición el número 1 (888) 515 2153.

#VolarisInforms due to Hurricane Dorian, we announce cancellations on the September 3rd itinerary flights.

Customers with scheduled flights may modify their reservation without additional charges for the next 30 calendar days.

For more information please call 1 (888) 515 2153 pic.twitter.com/9toWwFOPDC

— Volaris (@flyvolaris) September 2, 2019