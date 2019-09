Exhibe AMLO la cámara espía encontrada en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la cámara que en recientes días fue encontrada en un salón de Palacio Nacional; sin embargo, dijo que no va proceder a una investigación porque ‘el que nada debe nada teme’.

“Estaba en una de las salas donde asisten quienes vienen a hacer planteamientos de todo tipo y nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas, en fin, no hay nada que ocultar”, dijo el mandatario al mostrar el aparato ante medios de comunicación que acuden a la ‘mañanera’.

AMLO señaló que se trata de un aparato moderno y, según los técnicos, cada cierto tiempo quien colocó la cámara debía descargar las imágenes captadas.

Foto: Gobierno de México

Indicó que en el lugar donde estaba ubicado el aparato ha mantenido reuniones con gobernadores y empresarios.

En tanto, insistió que este tipo de actos no le preocupa porque tiene el respaldo de la gente y refirió que “esto se puso de moda en los últimos tiempos, pues todo el mundo espiaba, no sólo el Gobierno federal, espiaban gobiernos estatales, particulares, había grupos para espiar, chantajear para sacar preventas, provechos personales”.

Foto: Gobierno de México

Descarta investigación

Al ser cuestionado por reporteros sobre si se llevaría a cabo una investigación para saber de dónde proviene el aparato, el mandatario respondió:

“No habrá denuncia. Imagínense, yo estoy muy atareado tengo mucho trabajo y quienes me ayudan en el gobierno lo mismo, no vamos a distraernos, tenemos que sentar las bases para la trasformación del país y aunque estén nerviosos, desesperados, lo dije, con todo respeto están derrotados moralmente nuestros adversarios”.

Foto: Gobierno de México

Y agregó: “Cuando se lucha por la justicia, por una causa justa y hay principios e ideales está uno protegido; es un escudo protector, políticamente se es indestructible cuando se tienen principios, ideales, cuando se actúa con honestidad, con ética, si no hay autoridad moral no hay autoridad política, entonces, cuántas mentiras se difunden acerca de nuestro gobierno y no pasa nada. La gente esta dándonos su confianza y nosotros estamos actuando en consecuencia, es decir, vamos a corresponder siempre a ese apoyo, confianza. Entonces no le demos importancia a ese asunto”.

En esta línea, el mandatario sostuvo que ‘no hay paranoia’ porque ‘el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y recordó que su gobierno hizo el compromiso de terminar con las ‘malas prácticas de estar espiando’.

