Zhenli Ye Gon debe acudir a la FGR si hubo injusticia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al ciudadano chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) si hubo agravios o injusticia en la incautación de su dinero y para investigar cuál fue el destino de este.

“Copelas o cuello”, frase que volvió famoso a Zhenli Ye Gon En el cateo que se hizo en su domicilio se aseguraron dólares estadounidenses, pesos mexicanos y euros

“Debe acudirse en este caso a la Fiscalía General si hay agravios, si hay injusticias, esa es la instancia para pedir que se reabra el caso si legalmente es posible, en fin, que se acuda a la instancia correspondiente”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que, Zhenli Ye Gon, declaró a la periodista Azucena Uresti que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no reportó 70 millones de dólares durante el cateo a su domicilio por lo que desconoce cuál fue su destino.

En tanto, el mandatario señaló que en lo que corresponde al Gobierno federal está dispuesto a entregar toda la información correspondiente y transparentarla, pero si el empresario insiste en que se extravió el dinero, que presente una denuncia formal.

“Que presente una denuncia para que se haga la investigación y se aclaré el asunto si es cierto o no es cierto y si es como él dice, hay que investigar en donde quedó el dinero. Tiene que presentar denuncia y tiene que proceder”, abundó.

‘El gobierno no es tapadera de nadie’

Asimismo, señaló que en estos casos lo que él hace es no entorpecer las investigaciones. “es decir, no detener ninguna investigación, que no haya línea, que no hay consigna, el gobierno no es cómplice, no es tapadera de nadie”, enfatizó.

Y agregó: “Existen las instancias correspondientes para la impartición de justicia, que se acuda a ellas y el compromiso es que no vamos a obstaculizar ninguna investigación y que se tenga confianza en las autoridades”.

Por otra parte, reiteró que su compromiso es hacer valer que la justicia sea pronta y expedita. “Es parte de la reforma que hace falta en el Poder Judicial, no es posible que lleven años sin una sentencia”, refirió.