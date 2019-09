Descarta AMLO promover iniciativas para renovar el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó promover iniciativas para renovar el Poder Judicial, pues dijo que eso es algo que se tiene que hacer desde el interior.

Urge AMLO al Poder Judicial desahogar amparos contra Santa Lucía Indicó que ya se tiene el estudio de impacto ambiental, pero los amparos están demorando el tiempo de la construcción del aeropuerto.

“No soy partidario de tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar el Poder Judicial desde afuera. Esto se hizo cuando el presidente Zedillo, yo no voy a proceder de esta manera, no voy a enviar ninguna iniciativa ni por que tengamos posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores. No va a actuarse d esa forma”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, indicó que la mejor renovación debe de surgir al interior del Poder. “Yo confío en que se va a tomar esta iniciativa, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte, es una opinión personal lo considero una gente íntegra que va a escuchar estas peticiones”, abundó.

Asimismo, el mandatario explicó que lo que más ayuda para que se tengan mejores poderes, más honestos, justos y eficientes, “es la participación de los ciudadanos, el de informar de mantra documentada lo que está sucediendo”.

“Si eso lo hacemos todos los ciudadanos eso va a ayudar a que el interior del Poder Judicial sin injerencia del Poder Ejecutivo sino por decisión del soberano que es el pueblo se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este Poder. Ese es el fundamento que de manera respetuosa, sin extravagancias, desde luego en forma pacífica se siga tratando este tema”, agregó.

Propondrá a gente honesta

Por otra parte, López Obrador señaló que sí le corresponde y lo que hará es que cuando le toque proponer a ministros seleccionará a gente honesta.

“Cuando me toque proponer a ministros, enviar ternas al Senado para elección de ministros, voy a cuidar que sea gente honorable, gente honesta y lo mismo en el caso de la Judicatura”, sostuvo.

Manifestó que eso sería un avance importante. “Que se cuide bien, que no suceda lo que pasaba en otros tiempos que eran recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses en grupos conocidos, entonces cuidar eso, que sea gente honorable, honesta, recta en lo que corresponde al Ejecutivo”, puntualizó.

