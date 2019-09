Clonan credenciales del INE con total impunidad

La clonación de credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido una constante en los últimos años, incluso recientemente se han presentado casos de extranjeros detenidos por portar plásticos falsos luego del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno federal.

De acuerdo con reportes periodísticos, al menos seis extranjeros fueron arrestados por autoridades en este año, pero ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni el Instituto Nacional de Migración (INM) cuentan con registros sobre procesos abiertos por este delito, según información que obtuvo Publimetro vía Ley General de Transparencia.

Además, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), a través de la Dirección General Jurídica de la FGR, aseguró que “después de realizar una búsqueda de la información con la que cuenta dentro de sus archivos físicos y electrónicos, no localizó datos respecto de lo solicitado”.

Sin embargo, la SSPC aseguró que la Fepade es el ente encargado de perseguir delitos electorales y quien recibe denuncias relativas a la falsificación de credenciales de elector. Este delito, según el Código Penal Federal, se castiga con una multa de 70 a 200 días de salario y prisión de tres a seis años “por alterar el Registro Federal de Electores, Padrón Electoral, Listas Nominales y la expedición ilícita de la Credencial para votar”.

Buscan obtener estancia

Alrededor de 80 migrantes de origen centroamericano se presentaron en módulos de atención en el estado de Tabasco con documentos falsos con el fin de obtener la credencial de elector, pues actualmente los operativos de seguridad incrementaron y se pide a los usuarios de autobuses foráneos presentar el documento expedido por el órgano electoral.

Ante esto, Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del INE en Chiapas, advirtió que grupos delictivos estarían clonando la credencial u otros documentos para venderlas a los migrantes, lo que ha derivado en detenciones de extranjeros; sin embargo, el Instituto Nacional de Migración tampoco cuenta con información al respecto.

“El Instituto realiza actos administrativos para regular la estancia de las personas extranjeras en territorio nacional y no tiene facultades para la persecución de delito alguno; no obstante, se llevó a cabo una búsqueda en los archivos y bases de datos de esta dirección de Control y Verificación Migratoria y no se localizaron registros con la información solicitada”, respondió la dependencia.

Foto: Especial

INE cuesta 500 pesos en CDMX

“Rodrigo”, quien prefirió cambiar su nombre y mantenerse en el anonimato, aseguró, en entrevista, que el proceso de clonación de credenciales de elector tarda aproximadamente un día, y señaló que están coludidos carteristas, quienes cobran 250 pesos por cada identificación.

“En primer lugar, todo es un robo de datos, pues ocupan las credenciales extraviadas o que sujetos roban para clonarlas; incluso carteristas les venden las identificaciones a 250 pesos o más, pues usan los datos como dirección y códigos postales para crear nuevas.

“Hay diferentes tipos de plásticos para tu credencial, hay precios, las que te cuestan 500 hasta las de tres mil 500 pesos, depende la calidad que quieras y el tipo de materiales que se utilizan”, apuntó.

Aseguró que luego de que la persona confirma los datos que quiere en la credencial la mandan a plastificar a un taller en donde son armadas y recortadas. Los establecimientos, según Rodrigo se ubican en la Plaza de Santo Domingo, Palma, Tacuba o República de Brasil, todas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“El gobierno ha tratado de modificar las credenciales poniendo ‘candados’ para que sea más difícil clonarlas, pero siempre hay una forma; las personas que se dedican a esto han sabido perfeccionar el delito”, precisó.

Foto: Especial

VIDEO: