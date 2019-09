Pide AMLO a comerciantes de la Central de Abasto ‘no ser groseros’

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los comerciantes de la Central de Abasto que dejaran de ‘estar de groseros’, luego de que la mañana de este miércoles bloquearan el acceso de trabajadores y reporteros a la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Hoy estuvieron los de la Central de Abasto y que ya dejen de estar de groseros, eso no está bien. Conozco a los comerciantes de la Central de Abasto siempre muy bien portados, pero hoy se pasaron, tache”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Ante la demanda de los comerciantes sobre remover a las autoridades de la Central, porque aseguran que no los representan, el mandatario dijo:

“Se les va a tender porque siempre se atiende, pero esos no son los modos. Tienen cariñosamente, afectuosamente lo digo ‘tache’. No debe ser así, se les va a atender y es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con el gobierno de la Ciudad, pero nosotros también somos responsables y los atendemos”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas. No a la violencia, se ve mal eso, no les ayuda en nada. Además, ¿qué ganan con eso?”.

'Mañaneras' continuarán

Acerca de que algunos reporteros no pudieron –por el bloqueo de comerciantes- ingresar al Salón Tesorería de Palacio Nacional donde de lunes a viernes se lleva a cabo la conferencia matutina del presidente, López Obrador dijo:

“Nosotros nos vamos a seguir comunicando, ya vivo aquí, entonces siempre vamos a seguir llevando a cabo las mañaneras”.

Asimismo, dijo que en el remoto caso que ningún reportero pudiera ingresar al diálogo con el presidente, él daría la conferencia por medio de un teléfono y propuso que las preguntas de periodistas le fueran enviadas para que contestara.

“Le buscamos (la forma) pero ya no nos van a cercar ya eso no funciona y no puede haber un problema que no se pueda resolver con dialogo”, manifestó.

En esta línea abundó que el diálogo es la mejor forma de llegar al entendimiento. “Nada por la fuerza todo por la razón y el derecho”, acotó.