Niega AMLO presión de la CNTE sobre plazas magisteriales

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) lo presionara sobre el pase automático de los egresados de las escuelas normales a las plazas magisteriales.

Por tercer día, CNTE bloquea accesos a la Cámara de Diputados La noche del miércoles, maestros de la CNTE y autoridades acordaron la entrega de plazas automáticas a los egresados de las escuelas normales.

“No es que me hayan presionado los de la CNTE, yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general. Y a partir de argumentos y de la razón es que cuando… ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo plantee, porque yo quiero fortalecer la educación pública”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En este sentido afirmó que en la Cuarta Transformación que su gobierno impulsa “ya se acabó la política privatizadora en materia de educación”.

“Hizo mucho daño eso lo de los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a los jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen”, agregó.

En el caso de las normales, insistió en que su gobierno ha decidido apoyarlas. “Entonces, sí, yo planteé eso, yo sugerí eso. Sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”, acotó.

‘Ya estamos en la época posneoliberal’

Al ser cuestionado sobre si ese modelo del pase automático de los egresados de las escuelas normales a las plazas magisteriales, pondría en riesgo la calidad de los docentes, López Obrador contestó:

“Ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal y con la agenda que establecieron en Estados Unidos para imponer las llamadas reformas estructurales. Eso es un asunto fundamentalmente ideológico, nosotros no actuamos así, nosotros nos apegamos a la realidad”.

Y agregó: “Es cosa de entender que ya estamos en la época posneoliberal, ya no es lo mismo, ya se está aplicando otra política porque así lo decidió la gente. Esto que yo les estoy explicando a ustedes, lo decía yo como candidato en las plazas, no engañé a nadie, esto lo decía yo en las plazas y la gente votó por que se llevaran a cabo los cambios”.

Animismo, recordó que en el pasado se destinó ‘muchísimo dinero’ para desprestigiar a los maestros. “Se pagaban campañas para meter esa idea de que los maestros son irresponsables, de que los maestros no dan clases, que ganaban muchísimo dinero”, enfatizó.

También puedes ver: