Celebra AMLO supuesto aval de leyes secundarias de reforma educativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa; sin embargo, en rueda de prensa desde Palacio Nacional fue informado que aún no se tiene el aval en la Cámara de Diputados.

Suspenden sesión en San Lázaro ante bloqueo de la CNTE Por tercer día consecutivo, maestros de la CNTE bloqueó todos los accesos a la Cámara de Diputados.

“Afortunadamente ya se llegó a un acuerdo, lo celebro, se llegó a un acuerdo y se aprobaron las leyes secundarias, y ya se terminó este ciclo de la mal llamada reforma educativa que tanto daño causó sin ningún beneficio, todo por el conservadurismo, el querer privatizar la educación. Entonces, ya se resolvió eso”, dijo.

Ante lo declarado, una reportera de la fuente presidencial corrigió al presidente:

“Presidente, acaba de decir que se aprobaron las leyes secundarias, pero no ha habido sesión en la Cámara de Diputados, precisamente para concluir este proceso de la reforma educativa para aprobar las leyes secundarias. Usted acaba de decir que se aprobaron, pero no, no se aprobaron en la Cámara de Diputados.

La respuesta del mandatario fue: “Me informaron hoy en la mañana que hoy ya lo habían aprobado, pero si no es así no va a haber ningún problema para que se apruebe”.

Hay independencia, pero también coincidencias

Al cuestionarlo sobre por qué habrían que aprobarse las leyes secundarias a partir de una negociación que se dio en Palacio Nacional y no de los foros que se tuvieron en la Cámara de Diputados, López Obrador dijo:

“No se debe de olvidar que nosotros llegamos aquí por un movimiento que se manifestó en contra de estas llamadas reformas estructurales. Y no sólo se ganó la Presidencia, también se obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”.

Y agregó: “Entonces, aunque hay autonomía, hay independencia, pues fue el mismo plan que se sostuvo en la campaña, por eso hay coincidencias. Pero no voy yo ni nadie del Ejecutivo a escribir las leyes, eso no lo hacemos”.

Asimismo, aclaró que son los legisladores los que debe resolver, pero “lo más probable es que se apruebe el que se quiten todas estas trabas para que se fortalezca la educación pública”

En tanto, recordó que antes quienes escribieron los artículos para la Reforma Energética, fueron los abogados de los despachos de las empresas petroleras particulares. “Una vergüenza. Eso ya se fue a la historia, al basurero de la historia”, acotó.