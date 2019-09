Celebra AMLO actitud de la oposición y dice sí a la reconciliación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud de sus adversarios tras la ceremonia del Grito de Independencia del pasado domingo 15 de septiembre y aceptó la idea de la reconciliación que algunos de ellos plantearon.

“Me gustó mucho un replanteamiento o una actitud muy digna de algunos adversarios hablando de que era el momento de la reconciliación. Yo les tomo la palabra, creo que necesitamos la unidad si tenemos el propósito de que progrese el país con justicia, que haya crecimiento con bienestar, que haya justicia con libertades”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Agregó que si la oposición y el nuevo gobierno coinciden en lo anterior habrá una auténtica democracia.

“Si coincidimos en eso, en garantizar la libre manifestación de ideas, el derecho a disentir, el que nunca se piense en el autoritarismo, en la mano dura, ni siquiera en mano blanda, nada de dictadura, dictablanda sino construir una auténtica democracia, sobre eso nos entendemos y desde luego a partir del respeto a todas y todos”, manifestó.

‘Amor con amor se paga’

Ante el cuestionamiento sobre su sentir por el apoyo que recibió de más de 100 mil personas que acudieron al Zócalo para presencial el Grito de Independencia, el mandatario dijo:

“Amor con amor se paga y no vamos a fallar y seguiremos trabajando en sentar las bases de la transformación de la vida pública del país”.

En esa línea refrendó su compromiso de no fallar, nunca olvidar sus orígenes y no dejarse atrapar por la ‘parafernalia del poder’.

“Actuar con humildad, el poder es humildad siempre lo digo repito que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y la gente es mucha pieza, el pueblo de México es extraordinario, le profeso un profundo cariño, un profundo amor a nuestro pueblo”, abundó.

Asimismo, dijo que no es cierto lo que sostienen algunos, de que el pueblo es desagradecido. “Había esa versión que para que se le sirve al pueblo si no agradece, en toda mi vida pública el pueblo me ha sacado adelante en los momentos más difíciles he contado con el amor de la gente”, refirió.