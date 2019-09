Mario Delgado ve positivo primer informe de Claudia Sheinbaum

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, destacó que el Primer Informe que presentó esta mañana la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, es muy positivo y refleja que está regresando la disciplina, la paz y la seguridad a la capital del país.

“Veo una recuperación que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum muy pronta (…), habían dejado que se infiltraran (los cuerpos de seguridad) por la delincuencia, se había permitido que creciera la ola delictiva en la ciudad, y este trabajo que ha hecho la doctora Sheinbaum ya nos permite ver que hay un mayor control y que se está recuperando nuevamente la seguridad”, destacó.

Delgado Carrillo declaró que las acciones que ha emprendido la actual Jefa de Gobierno son muy positivas.

Malas administraciones pasadas

“Hay que ser muy realistas en cómo dejaron la ciudad, en condiciones muy lamentables en el tema de seguridad. Los avances que se habían logrado en 12 años, se revirtieron en la administración de Mancera”, criticó.

Incluso, Mario Delgado subrayó que en esta nueva administración se recibió una Ciudad de México en condiciones de abandono, “sin gobierno, donde el Jefe de Gobierno anterior era el jefe de un cártel inmobiliario que promovía la corrupción, a eso se dedicaba”.

Por eso, destacó que eso ya se detuvo, y se ha trabajado de manera muy importante en materia de seguridad, en que regrese la disciplina, la integridad a los cuerpos de seguridad, que se tenga una estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en la capital de la República.

“Se ha recuperado en muy poco tiempo lo que se deterioró en los últimos cinco años. Hoy la Jefa de Gobierno presenta un informe muy completo, muy amplio de una gran cantidad de acciones que ha hecho en menos de un año”.

Mario Delgado agregó que “nos sentimos ahora sí con gobierno, nos sentimos con una conducción y que estamos recuperando el buen camino en la ciudad”.

Si bien, indicó que faltan cosas por hacer. “Creo que ya se detuvo el deterioro en el que estábamos; todo lo que se logró del 2000 al 2012 lo echaron a perder en los últimos seis años, hay que recuperar eso, es en lo que se está trabajando”.

Asimismo, reafirmó que en la Ciudad de México no hay mejor aliada para las causas de las mujeres que la propia Jefa de Gobierno, “está ahí diciendo, a ver, no me opongo al tema de alerta de género, pero revisemos ese protocolo que no necesariamente está funcionando”.